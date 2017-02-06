Afganistan ve Pakistan’da çığ felaketleri: En az 106 ölü





Ülkedeki en ölümcül çığ Pakistan sınırındaki Nuristan bölgesinde gerçekleşirken, yalnızca bir köyde 53 kişinin ölümüne yol açtı.





Sınırın Pakistan tarafındaki Chitral kentinde ise 9 kişi çığ nedeniyle yaşamını yitirdi.

Evlerinin yıkılması veya yolda arabalarda mahsur kalmaları nedeniyle çok sayıda kişinin de donarak hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Kabil-Kandahar yolunda mahsur kalan 250 araç ise polis ve askerler tarafından kurtarıldı.





Başkent Kabil sokakları da kar altında kaldı





Afganistan Doğal Afetler Bakanı Wais Ahmad Barmak, yaşanan felaketlerde ölenlerin sayısını BBC Afgan Servisi'ne aktarırken başkent Kabil yakınlarında da çığ gerçekleştiğini duyurdu.

Yoğun kar yağışı ve çığların ulaşımı aksatması nedeniyle kurtarma ekipleri bölgeye ulaşmakta zorluk yaşıyor.

Kabil'in uluslararası havalimanı da kar ve buz nedeniyle uçuşlara kapatılmış durumda.

Yetkililer kar yağışı ve çığların önümüzdeki günlerde de devam edeceği uyarısında bulunuyor.