FLAŞ... Kuzey Kore'nin başkenti boşaltılıyor...





Ülkede yaşayan gazetecilerin doğruladığı gelişme üzerine bölge ülkeleri alarm durumuna geçerken şehirde yaşayan 600 bin kişinin güvenli bölgelere geçmeye başladığı ifade ediliyor.









Gazeteciler şehrin tahliyesini Twitter'dan duyurdu





Rus Pravda Gazetesi'ne göre şehrin ilk etapta dörtte biri boşaltılırken yabancı gazetecilere 'yarın(Perşembe) büyük ve önemli bir olay yaşanacağı' şeklinde ön bilgi verildiği ancak detayların henüz bilinmediği belirtiliyor.





15 Nisan ülke için Ulusal gün olarak kutlanırken 'Güneşin Günü' olarak ifade edilen bu gün öncesi Kuzey Kore'nin yeni bir nükleer silah denemesi mi yapacağı yoksa herhangi bir sıcak çatışma ihtimali mi yaşanacağı bilinmiyor.





Kore yarımadası yakınlarına gönderilen Amerikan savaş gemilerinin düşmanca tutum sergilediğini iddia eden Kuzey Kore yönetimi, herhangi bir sıcak çatışma ya da saldırı anında nükleer silah kullanacağını açıklamıştı.

Dünya medyasına akşam saatlerinde düşen habere göre Kuzey Kore devlet başkanı Kim Jong Un başkent Pyongyang'ı boşaltma emri verdi.