Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının kullanıldığı kapakta, "Türkiye diktatörlüğe sürükleniyor" manşeti atıldı.



BBC Türkçe servisinin aktardığına göre, Türkiye ile ilgili üç makalenin yer aldığı sayıda "Türkiye diktatörlüğe sürükleniyor" başlıklı yazıda, Erdoğan'ın 'son yıllarda görülen en büyük baskıyı uyguladığı ve Batı'nın Türkiye'yi yalnız bırakmaması gerektiği' belirtildi.





Türkiye'nin hem tarihi hem de jeopolitik açıdan önemine vurgu yaparak başlayan makalede, Türkiye'nin 'Erdoğan liderliğinde son yıllarda geriye gittiği' kaleme alındı.





"Güçlü bir başkanın hiçbir sorunu yok; ancak Türkiye'nin yeni anayasası bunu aşıyor. Ülke, parlamento tarafından çok az kısıtlanan bir 21'inci yüzyıl sultanıyla karşı karşıya kalabilir. 'Evet' Türkiye'yi Erdoğan'ın seçilmiş diktatörlüğüne mahkum edebilir. 'Hayır' ise Türklerin Erdoğan'ı sınırlamasını sağlayabilir" denen makalede 2003 yılında ekonomik ve siyasi olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) iyi bir iş çıkardığı, ancak son dönemlerde ülkenin sorunlarının arttığı vurgulanıyor.





Başkanlık sistemiyle geleceği iddia edilen istikrarın 'boş' olduğunu söyleyen makale, başarılı demokrasilerin güçler ayrılığını hayata geçirip, hükümetlerin karar alma süreçlerini yavaşlattığını belirtiyor. Başkanlık sistemiyle idare edilen ABD anayasasının da başkanı bir kral gibi davranmaktan alıkoyduğu vurgulanıyor.



"Türkiye, seküler, muhafazakar, ulusalcılar arasında bölündüğü gibi, Türkler, Kürtler, Aleviler, kalan bir avuç Rum, Ermeniler ve Yahudilerden oluştuğu için bütün gücü elinde toplayan bir hükümete özellikle uygun değil" diyen makalede muhafazakar bir yönetimin kendisiyle aynı fikirde olmayan kesimleri dışlamasıyla ülkenin hiçbir zaman istikrar kazanamayacağı yazılıyor.

'Erdoğan'ın olağanüstü hal ile gücünü suistimal ettiğini' belirten yazıda "Sorunun siyasi İslam'da değil Erdoğan ve yakın çevresinde olduğu" iddia ediliyor.

Ancak Türkiye'nin NATO müttefiki olması, Suriye ve mülteci krizinde önemli bir rol üstlenmesi, Avrupa'nın önemli bir ticaret ortağı olması sebebiyle dış dünyanın Türkiye'den vazgeçmemesi gerektiği vurgulanıyor.

Yazı şu sözlerle noktalanıyor: "Türkiye 16 Nisan'dan sonra da önemli bir rol oynamaya devam edecek. Eğer Erdoğan kaybederse, Türkiye zor bir geleceği olan zor bir müttefik olacak. Ama eğer kazanırsa ülkeyi seçilmiş bir diktatör gibi yönetebilecek."



