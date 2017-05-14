Samanyolu Haber /Dünya / Kuzey Kore'den yeni deneme /14 Mayıs 2017 11:15

Kuzey Kore'den yeni deneme

Güney Kore, Kuzey Kore’nin yeni bir füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurdu

SHABER3.COM

Açıklama ABD tarafından doğrulanırken, Japonya, denenen füzenin ‘yeni bir tür’ olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Güney Kore Genel Kurmay Başkanı, ‘düşman kardeş’ Kuzey Kore’nin yerel saatler 05.30’da yeni bir füze denemesi yaptığını açıkladı. Ülkenin kuzeybatısındaki Kusong kentinden fırlatılan füzenin yaklaşık 30 dakikada 430 mil mesafe kat ettiği ve Japon Denizi’ne düştüğü aktarıldı.

Japonya’dan yapılan açıklamada ise füzenin Japon Denizi’ne düşmediği kaydedildi. Bu arada denemeden kısa süre sonra bir basın toplantısı düzenleyen Japonya Savunma Bakanı, füzenin 1245 milden fazla irtifa kazandığını belirtti ve füzenin daha önce görülmeyen bir tür olabileceğini vurguladı.

PACOM: FÜZENİN UÇUŞU KITALARARASI BALİSTİK FÜZENİN UÇUŞUYLA UYUŞMUYOR

Öte yandan ABD’den de konuya ilişkin açıklama geldi. Yazılı bir açıklama yaparak Kuzey Kore’nin yeniden füze denemesi doğrulayan ABD Pasifik Kuvvetler Komutanlığı (PACOM), Füze Kusung yakınlarından fırlatıldı ve Japon Denizi'ne düştü. Füzenin türü ile ilgili değerlendirme devam etmektedir ancak uçuşu kıtalararası balistik füzenin uçuşuyla uyuşmuyor” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Pyongyang’ın tehditlerine karşı müttefikleri Japon ve Güney Kore’nin yanında olduğu ifade edilen açıklamada söz konusu füzenin Kuzey Amerika için herhangi bir tehdit teşkil etmediği belirtildi.

sputnik
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