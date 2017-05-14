Yıldırım'dan Reisçilere: Seslerini kesmesini biliriz

Seslerini kesmesini biliriz





Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere’den dönüş yolda gazetecilerin sorularını cevapladı.







Yeni Şafak’tan Kemal Öztürk’ün Yıldırım’ın uçaktaki açıklamalarından aktardığına göre; sosyal medyadaki “Reisçiler” konusu da gündeme geldi.





“ONLARIN SESİNİ KESMESİNİ DE BİLİRİZ”





Gazetecilerin “Siz fark etmiyorsunuz haklı olarak, çok yoğunsunuz ama özellikle bu Twitter denen mecrada AK Partililik adına, özellikle Reisçilik adına bazı isimler çok ağır hakaretlerle…” diyerek konuyu gündeme getirmesinin ardından Başbakan Yıldırım şunları söyledi:





“Arkadaşlar, bedel ödemeden, ter dökmeden kimse AK Parti adına racon kesemez, kusura bakmasın. Kesiyorsa, onların sesini kesmesini de biliriz, öyle şey olur mu? Partimiz adına kimse ahkâm kesemez. Konuşuyor orada tamam istediğini söylesin, ama partiyi ilzam edip, partinin politikalarını uygulamaya yönelik bir parti adına konuşacak olan partinin içinde olması lazım. Konuşacak bir şey yok, abesle iştigal, böyle bir şey olur mu? Durumdan vazife çıkarmaya çalışanlar var.”









“NİYE HİÇBİR SIFATI OLMAYANLAR KONUŞSUN?”





Başbakan Yıldırım, “Size bu konuda şikâyetler ulaştırılıyor mu?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi:





“Biz mesajımızı veremiyor muyuz kardeşim? Yani başkaları bizim adımıza niye mesaj versin, biz mesajımızı veririz. Ama bizi beğendiğini söyler-beğenmediğini söyler, şu iş yanlış der, bunu herkes diyebilir. Ama biz parti adına, partiyi bağlayacak mesajları ancak parti adına konuşmaya yetkisi olan, ehliyeti olan insanlar verir. Bizim parti yönetimlerinde görev almayan milletvekillerimiz bile konuşmuyor. Niye hiçbir sıfatı olmayanlar konuşsun?