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Kuzey Kore'de halkın tahliyesi tatbikatı yapılmış
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Kuzey Kore'de halkın tahliyesi tatbikatı yapılmış
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29 Ekim 2017 14:03
Kuzey Kore'de halkın tahliyesi tatbikatı yapılmış
İngiliz medyası, Kuzey Kore’de ‘savaşa hazırlık’ kapsamında olduğu tahmin edilen halkın tahliyesiyle ilgili büyük tatbikatın gerçekleştiğini ileri sürdü.
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Haberde, tatbikatın 1 hafta sürdüğü ama başkent Pyongyang’ın katılmadığı belirtildi.
Tatbikat kapsamında, ‘düşmanın hedeflerini aydınlatmama’ amacıyla gece saatlerinde elektriklerin kesildiği kaydedildi.
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