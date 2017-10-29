Samanyolu Haber /Dünya / Kuzey Kore'de halkın tahliyesi tatbikatı yapılmış /29 Ekim 2017 14:03

Kuzey Kore'de halkın tahliyesi tatbikatı yapılmış

İngiliz medyası, Kuzey Kore’de ‘savaşa hazırlık’ kapsamında olduğu tahmin edilen halkın tahliyesiyle ilgili büyük tatbikatın gerçekleştiğini ileri sürdü.

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Haberde, tatbikatın 1 hafta sürdüğü ama başkent Pyongyang’ın katılmadığı belirtildi.

Tatbikat kapsamında, ‘düşmanın hedeflerini aydınlatmama’ amacıyla gece saatlerinde elektriklerin kesildiği kaydedildi.
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