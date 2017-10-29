Samanyolu Haber /Gündem / 'Bıraktım, bilginize...' /29 Ekim 2017 14:24

'Bıraktım, bilginize...'

İstifa eden eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek Twitter'dan durumu bir kez daha teyid etti

SHABER3.COM

Melih Gökçek, istifasının ardından bir kez daha Twitter'dan durumunu paylaştı.

Dün istifa eden Gökçek Twit aleminin bilgisine diyerek paylaştığı açıklamasında şunları dedi


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