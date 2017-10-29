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'Bıraktım, bilginize...'
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29 Ekim 2017 14:24
'Bıraktım, bilginize...'
İstifa eden eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek Twitter'dan durumu bir kez daha teyid etti
SHABER3.COM
Melih Gökçek, istifasının ardından bir kez daha Twitter'dan durumunu paylaştı.
Dün istifa eden Gökçek Twit aleminin bilgisine diyerek paylaştığı açıklamasında şunları dedi
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