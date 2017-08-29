Kuzey Kore’nin füzesinden sonra Rusya’nın Sahalin adası 'kayboldu'

Rusya’nın Pasifik Okyanusu’ndaki Sahalin adası, Yandex haritasından kayboldu. Olay, tesadüf eseri Kuzey Kore’nin fırlattığı füzenin Sahalin adası yakınlarındaki Japonya’ya ait Hokkaido adasının üzerinden geçmesinden sonra gerçekleşti.
Kuzey Kore’nin füze denemesinden sonra Rusya’nın Sahalin adası, Rus arama motoru Yandex'in haritasından silindi.
?Yandex yetkilileri, olayın teknik bir hatadan kaynaklandığını belirterek adanın yeniden görünmesini sağlayacakları sözünü verdi.
Yandex Basın Dairesi’nden Dmitriy Gorçakov söz konusu ‘kaybın’ haritanın güncellenmesinden kaynaklı olduğunu ve sorunu çözdüklerini belirtti. Gorçakov “Sahalin, yakında yerinde olacak” dedi.
Kuzey Kore’nin fırlattığı füze, Sahalin adasının yakınlarındaki Hokkaido adasının üzerinden geçmişti.