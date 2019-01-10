Kuzey Kore Lideri Kim Jog Un Trump'la yeniden buluşmak istiyor

Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, Çin’e kendisine özel hazırlanmış treniyle geldi ve iki gün kalarak temaslarda bulundu. Yanında eşi ve diğer yetkililer vardı. Kim’in Amerika’yla görüşme niyetine dair haberler Kuzey Kore Lideri ülkesine döndükten sonra Çin medyasında yayınlandı.

Kuzey Kore Lideri bu ziyaretle birlikte son bir yıl içerisinde 4. kez Çin’e resmi bir seyahatte bulunmuş oldu. Bu durum Kuzey Kore Lideri Kim’in Başkan Donald Trump’la yapması beklenen ikinci zirveyi Çin Devlet Başkanı’yla koordine ettiği yorumlarına neden oldu. Trump ve Kim Jong Un’un bu ay ya da Şubat ayı içerisinde yeniden biraraya gelmesi bekleniyor.





Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in de Kuzey Kore liderine destek verdiği ve iki tarafın bir orta yol üzerinde buluşacaklarına inandığını söylediği ifade ediliyor.





Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in de Kim’in gerçekleştirdiği ziyaretten umutlu.





Moon gazetecilere yaptığı açıklamada, “Öyle zannediyorum ki Başkan Kim Jong Un’un Çin’e gerçekleştirdiği ziyaret ikinci Amerika-Kuzey Kore zirvesinin başarısı konusunda son derece olumlu etkilere sahip olacaktır” dedi.





Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in Salı günü Kim Pekin’e ulaşır ulaşmak görüştükleri sanılıyor. Salı gününün aynı zamanda Kuzey Kore liderinin doğumgünü olduğu ifade ediliyor. İkili akşam da eşleriyle birlikte bir yemekte biraraya geldiler.





Kuzey Kore Lideri ve Amerika Başkanı Trump geçen Haziran ayında Singapur’da gerçekleştirdikleri tarihi zirvede Pyongyang’ın nükleer programını sona erdirmesine yönelik çağrıda bulunan bir anlaşma imzaladılar. Ancak bu zirveden sonraki görüşmeler Kuzey Kore’nin Amerika’dan yaptırımları kaldırmasını talep etmesi nedeniyle askıda kaldı. Kuzey Kore ilerleme sağlanabilmesi için Amerika’nın ambargolar konusunda adım atmasında ısrarcı.



