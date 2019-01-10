AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'dan inciler 'Seçim siyasi faaliyet değil'

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterdiği TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP ve İYİ Parti yöneticilerinin, "Belediye başkanı seçilemeyeceğini bildiği için istifa etmediği" eleştirilerine, "Çıktığım yoldan geri dönmem, kazanacağım içlerine doğmuş" yanıtı verirken, Meclis Başkanlığı'ndan istifa etmemesini ise 'Seçim bir siyasi faaliyet değildir' yorumuyla açıkladı.





TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle, parlamento muhabirleriyle kahvaltıda biraya geldi.





Gazetecilerin parlamento faaliyetleri ile ilgili sorunlarını da dinleyen Yıldırım'a sohbet sırasında muhalefet partisi sözcülerinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasına karşın TBMM başkanlığından istifa etmemesi ile ilgili yönelttikleri "Seçilemeyeceğini bildiği, zaten geri döneceği için istifa etmiyor" eleştirileri de soruldu.









"Bir kere ben çıktığım yoldan geri dönmem. Belli ki arkadaşlarımızın benim kazanacağım içlerine doğmuş" diyen Yıldırım, doğru kararı, kendisinin ya da muhalefet sözcülerinin değil, İstanbullu'nun vereceğine dikkat çekti.





Kendisinin hukukçu olmadığını, ancak hukukçulara danıştığına işaret eden Yıldırım, Anayasa'nın 94. Maddesindeki TBMM Başkan ve Başkanvekilleri ile ilgili "siyasi faaliyet yasağı"nın Meclis faaliyetlerine ilişkin olduğunu belirtti. Yıldırım, Siyasi Partiler Yasası'nın 24. Maddesinde Meclis Başkanı'nın milletvekilliğine aday olması halinde siyasi parti faaliyeti yasağı kapsamı dışında tutulduğunu, belediye başkanı adayı olması haline ilişkin bir düzenleme olmamakla birlikte, Mahalli İdareler Yasası'nda, milletvekillerinin adaylık halinde istifa etmeyeceklerinin düzenlendiğini vurguladı.