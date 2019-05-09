Samanyolu Haber /Dünya / Kuzey Kore 'bir cisim' fırlattı /09 Mayıs 2019 12:40

Kuzey Kore 'bir cisim' fırlattı

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin 'henüz ne olduğu tespit edilemeyen bir cismi test amaçlı fırlattığını' duyurdu.

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Pyongyang geçen hafta Cumartesi günü de 'taktiksel amaçlı' kısa menzilli füze denemesi yapmıştı.

BBC Türkçe'nin haberine göre füze, ülkenin doğusundaki Hodo yarımadasından ateşlenip Japon Denizi'ne düşmüştü. Bu deneme, Kuzey Kore'nin 500 günde yaptığı ilk ateşleme oldu.

Üzerinden bir hafta geçmeden Kuzey Kore, ülkenin doğusundaki bir füze üssünden yeni bir 'cisim' fırlattı.

Güney Koreli yetkililer, 'cismin' Kuzey Kore hava sahasında 420 km uçtuğunu söyledi.

AFP haber ajansına konuşan Güney Kore ordusu sözcüsü Kim Joon-rak, "Tek bir cisim mi, birkaç cisim mi anlamaya çalışıyoruz" dedi.

Pyongyang'ın bu hamlesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore temsilcisi Stephen Biegun'un Seul ziyaretine denk geldi.

Biegun, 'nükleer silahsızlandırma' görüşmelerini canlandırmak için Güney Kore'de temaslarda bulunuyor.
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