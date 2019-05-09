Dolar fırladı, borsada serbest düşüş!

Türkiye'nin 5 yıllık risk primi (CDS) bugün 480 puan seviyesine yükselerek 2918 yılı eylül ayı sonrası zirveyi gördü.





Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksi 89 bin puanın altına inerek yıl başındaki kazançlarını sildi. Döviz kurlarındaki yükseliş devam ediyor.





DOLAR 6,22 TL EŞİĞİNİ DE AŞTI, EURO 6,99 TL OLDU





Hafta başından itibaren 6,20 TL seviyesini test eden ABD Doları, bugün güne yükselişle başladı ve 6,22 TL eşiğini aştı. Dolar 6,2445 TL'ye kadar yükseldi. Euro ise 6,99 TL seviyesine yükseldi.





Doların küresel piyasalarda gücünü koruduğu bu hafta TL, yurt içindeki yüksek tansiyon sebebiyle gelişen ülke para birimleri arasında çok değer kaybeden para oldu.







ÇEYREK ALTIN 420,6 TL





Doların artması İstanbul Kapalıçarşı'da altın fiyatlarını da yükseltti. Altının gramı 256 TL'ye yükselirken, çeyrek altın 420,6 TL'den satılıyor.





Cumhuriyet altını ise 1.695,3 TL oldu.