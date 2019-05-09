Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar fırladı, borsada serbest düşüş! /09 Mayıs 2019 12:45

Dolar fırladı, borsada serbest düşüş!

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), 31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını iptal etmesi ve seçimin 23 Haziran'da yeniden yapılmasına karar vermesi piyasaları altüst etti. TL, dolar ve euro başta olmak üzere bütün para birimlerine karşı değer kaybetmeye devam ediyor. Borsa İstanbul son düşüşle birlikte bu yıl bütün kazandırdığını geri aldı.

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Türkiye'nin 5 yıllık risk primi (CDS) bugün 480 puan seviyesine yükselerek 2918 yılı eylül ayı sonrası zirveyi gördü. 

Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksi 89 bin puanın altına inerek yıl başındaki kazançlarını sildi. Döviz kurlarındaki yükseliş devam ediyor.

DOLAR 6,22 TL EŞİĞİNİ DE AŞTI, EURO 6,99 TL OLDU

Hafta başından itibaren 6,20 TL seviyesini test eden ABD Doları, bugün güne yükselişle başladı ve 6,22 TL eşiğini aştı. Dolar 6,2445 TL'ye kadar yükseldi. Euro ise 6,99 TL seviyesine yükseldi.

Doların küresel piyasalarda gücünü koruduğu bu hafta TL, yurt içindeki yüksek tansiyon sebebiyle gelişen ülke para birimleri arasında çok değer kaybeden para oldu.

ÇEYREK ALTIN 420,6 TL

Doların artması İstanbul Kapalıçarşı'da altın fiyatlarını da yükseltti. Altının gramı 256 TL'ye yükselirken, çeyrek altın 420,6 TL'den satılıyor. 

Cumhuriyet altını ise 1.695,3 TL oldu. 
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