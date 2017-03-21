Samanyolu Haber /Dünya / Kuzey Kore: ABD ile savaşa hazırız, korkmuyoruz /21 Mart 2017 19:57

Kuzey Kore: ABD ile savaşa hazırız, korkmuyoruz

Kuzey Kore, ABD ile savaşa hazır olduğunu ve silahlanmalarını engellemek için gerçekleştirilebilecek müdahalelerden korkmadığını açıkladı.

Kuzey Kore: ABD ile savaşa hazırız, korkmuyoruz


Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un daha sert yaptırımlar ve olası bir askeri müdahaleden bahseden sözleri eleştirildi.
Açıklamada, Kuzey Kore'nin nükleer silahlar ve roketlerinden vazgeçmeyeceği vurgulandı.
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'ndan yayınlanan açıklamada, "Nükleer güç adaletin kılıcıdır ve sosyalist anavatan ile üzerinde yaşayan insanların hayatlarını savunman için en güvenilir caydırıcı araçtır" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"ABD'nin istediği her savaşa yanıt verecek kapasitemiz ve irademiz vardır. İşadamından dönme ABD yetkilileri bizi korkutabileceklerini sansa da yakında bu yöntemin işe yaramadığını görecekler."

Kuzey Kore'nin geçen hafta yaptığı füze denemesinin ardından Donald Trump, ülkenin lideri Kim Jong-un'un "çok kötü davrandığını" söylemişti.
Rex Tillerson ise "Açık olacağım: Stratejik olarak sabırlı olma politikamız sona erdi. Yeni diplomatik, güvenlik ve ekonomik adımları değerlendiriyoruz ve tüm seçenekler masada" demişti.
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