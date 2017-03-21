Kuzey Kore: ABD ile savaşa hazırız, korkmuyoruz





Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un daha sert yaptırımlar ve olası bir askeri müdahaleden bahseden sözleri eleştirildi.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin nükleer silahlar ve roketlerinden vazgeçmeyeceği vurgulandı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'ndan yayınlanan açıklamada, "Nükleer güç adaletin kılıcıdır ve sosyalist anavatan ile üzerinde yaşayan insanların hayatlarını savunman için en güvenilir caydırıcı araçtır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:





"ABD'nin istediği her savaşa yanıt verecek kapasitemiz ve irademiz vardır. İşadamından dönme ABD yetkilileri bizi korkutabileceklerini sansa da yakında bu yöntemin işe yaramadığını görecekler."



