Samanyolu Haber /Gündem / Kuyruk... İzdiham... Coplu müdahale /09 Aralık 2016 13:00

Kuyruk... İzdiham... Coplu müdahale

Suriyelilerin adres bildirimi izdihamında coplu müdahale

SHABER3.COM

Kuyruk... İzdiham... Coplu müdahale

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın yanı sıra; Kızılay gibi yardım kuruluşlarının 100’er liralık yardımından almak isteyen Suriyeliler, adres bildiriminde bulunmak üzere sabah erken saatlerde Nüfus Müdürlüğü’ne akın etti. Yüzlerce Suriyeli, uzun kuyruk oluşturduğu caddede, müdürlüğün açılmasıyla bir anda içeriye girmek istedi. 



Polislerin kapı girişinde sıraya koymaya çalıştığı Suriyeliler, izdihama yol açtı. Uyarılara rağmen izdiham sürünce polis copla müdahale etti. Bazı Suriyelilerin ezilme tehlikesi geçirdiği Nüfus Müdürlüğü önünde polisler ile trafiğe kapanan yoldaki sürücüler arasında da zaman zaman tartışma yaşandı. Yaşanan izdihamın ardından müdürlüğün önündeki yola demir bariyerler konuldu ve Suriyeliler sırayla içeriye alındı. 



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