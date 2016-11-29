Kurtulmuş: Vizeler kalkmazsa mültecilere kapılar açılacak

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 'Vizelerin kaldırılması ve geri kabul anlaşması birbirine paralel ve eşittir. Eğer Avrupa vizeleri kaldırmazsa, göçmenlerin Avrupa'ya girmesini engellemeyi bırakacağız' dedi.







Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Suudi Arabistan'ın etkili gazetelerinden Londra merkezli eş-Şarku'l-Evsat'a verdiği mülakatta mülteciler, vize serbestisi ve AP'nin kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.





Sputnik'in aktardığı açıklamalarda Kurtulmuş şunları söyledi:





AB ile 1993'ten bu yana sıkı ilişkilerimizi koruduk. Ancak bu uzun soluklu ilişkide maalesef Türkiye zaman zaman AB siyasetindeki iki yüzlü ve taraflı tutumlar ile karşı karşıya kaldı. Örneğin Avrupa'nın Türkiye'ye tam üyelik yerine imtiyazlı ortaklık sunması bunlardan biri idi. Türkiye ile Avrupa arasındaki son siyasi tartışmaya baktığımızda da eş zamanlı iki konu etrafında yaşandığını görüyoruz. Bunlardan birisi Türklere vize muafiyeti diğeri de Türkiye'den Avrupa'ya yasadışı göçmen akışının durması.





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Avrupa'da siyasi karar alıcılarla görüşmeler gerçekleştirdik. Türk yargısındaki 73 maddeyi kapsayan reform programını sürdürdük. Vizelerin geçen temmuz ayında kaldırılması gerekiyordu. Türkiye üzerinde anlaşılan tüm talepleri yerine getirme konusunda kararlı oldu. Bunların arasında yasadışı yollarla Yunan adalarına geçen göçmen sayısını azaltmak da vardı ki bu oran neredeyse sıfırlandı. Ancak ne yazık ki Avrupa tarafı ikna edici bir neden olmaksızın vizelerin kaldırılmasını erteledi" ifadelerini kullandı.





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Vizelerin kaldırılması ve geri kabul anlaşması birbirine paralel ve eşittir. Eğer Avrupa vizeleri kaldırmazsa, göçmenlerin Avrupa'ya girmesini engellemeyi bırakacağız" diyen Kurtulmuş, 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişiminin ardından AB ülkelerinin Türkiye'deki demokrasiye destek vermekten kaçınmasının kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını ve yalnızca İngiltere'nin Türkiye'nin yanında durduğunu kaydetti.