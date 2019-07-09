Kurtulmuş sessizliğini bozdu

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren, Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı ve AKP'nin kurucularından Ali Babacan istifa ettiğini duyurmuştu.







Babacan, ''İçinde bulunduğumuz şartlarda, Türkiye için yepyeni bir gelecek vizyonuna ihtiyaç vardır. Türkiye'nin bugünü ve geleceği için yeni bir çalışma başlatmak kaçınılmaz hale gelmiştir" ifadelerini kullanmıştı.





"İSTEYEN, İSTEDİĞİ PARTİYİ KURABİLİR"





AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise, CNN Türk canlı yayınına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.





Kurtulmuş, programda, Ali Babacan'ın AKP'den istifasını da değerlendirdi. Kurtulmuş, Babacan'ın istifası ve yeni parti iddialarına ilişkin şunları söyledi: "Kendi tercihidir, saygı duyarız. AK Parti'den ayrılık, partiye zarar vermez. İsteyen, istediği partiyi kurabilir."



