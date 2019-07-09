Mahkemeden Trump'a şok haber

Twitter’ı en aktif kullanan siyasetçilerden biri olan ABD Başkanı Donald Trump hakkında sıcak bir gelişme yaşandı… Kendisini eleştiren Twitter kullanıcılarını engelleyen ve bu sebeple sık sık eleştirilerin odağında olan ABD Başkanı hakkında Federal Mahkeme bir karar aldı. Federal Mahkeme adına konuşan Hakim Barrington Parker yazılı bir açıklama yaptı.







61.8 milyon takipçisi olan ve her resmi açıklamasını önce Twitter üzerinden paylaşan Trump hakkında Parker, anayasayı gösterdi. Parker, bir kamu görevlisinin beğenmediği görüşleri yazan kişileri engelleme hakkı bulunmadığına kanaat getirdiklerini duyurdu. Parker, ABD Anayasası’nın Birinci Ek Maddesi’ni gerekçe gösterdi.