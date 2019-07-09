Samanyolu Haber /Dünya / Mahkemeden Trump'a şok haber /09 Temmuz 2019 19:24

Mahkemeden Trump'a şok haber

Twitter'ı dünya üzerinde belki de en yoğun ve aktif kullanan isimlerden biri olan ABD Başkanı Donald Trump, hiç beklemediği bir sonuçla karşı karşıya kaldı... Twitter'da kendisini eleştirenleri engelleyen Trump hakkında Federal Mahkeme, "Anayasa kapsamında Trump, kullanıcıları engelleyemez" kararını verdi.

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Twitter’ı en aktif kullanan siyasetçilerden biri olan ABD Başkanı Donald Trump hakkında sıcak bir gelişme yaşandı… Kendisini eleştiren Twitter kullanıcılarını engelleyen ve bu sebeple sık sık eleştirilerin odağında olan ABD Başkanı hakkında Federal Mahkeme bir karar aldı. Federal Mahkeme adına konuşan Hakim Barrington Parker yazılı bir açıklama yaptı.

61.8 milyon takipçisi olan ve her resmi açıklamasını önce Twitter üzerinden paylaşan Trump hakkında Parker, anayasayı gösterdi. Parker, bir kamu görevlisinin beğenmediği görüşleri yazan kişileri engelleme hakkı bulunmadığına kanaat getirdiklerini duyurdu. Parker, ABD Anayasası’nın Birinci Ek Maddesi’ni gerekçe gösterdi.
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