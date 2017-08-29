'Kurtulmuş cumhurbaşkanlığı için nabız yokluyor'

Yeniçağ gazetesi yazarı ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eski danışmanı Ahmet Takan, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un Cumhurbaşkanlığı adaylığı için nabız yokladığını iddia etti.

‘Diyanete racon nasıl kesilmişti' başlıklı yazısında, eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in görevden alınma sürecini anlatan Takan, Görmez ile o dönem bağlı olduğu Numan Kurtulmuş arasında gerginlik yaşandığını da belirtti. Takan'ın yazısının ilgili kısmı şöyle:





"Diyanet'ten Sorumlu Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı'nı ziyarete gider.. Ziyaret sırasında Mehmet Görmez ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Özafşar ile gündeme ilişkin sohbete başlarlar. Emin Özafşar'ın, Diyanet'in siyasete çok angaje edildiği, bu nedenle eleştirileri göğüslemekte zorlandığı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın güncel siyasetten uzak tutulması gerektiği yönünde görüşlerini dile getirmesi odada buz gibi hava esmesine neden olur. Özafşar'ın sözlerine Görmez'in sessiz kalmasını eleştirileri onaylıyor anlamında yorumlayan Mahir Ünal, toplantıdan çıkar çıkmaz sarayın yolunu tutar. Ünal, konuyu saraya arz eder ve ekler; "Sayın Görmez, Özafşar'ın görevden alınmasını talep ediyor…" Görmez ile bağlı olduğu Numan Kurtulmuş arasındaki uyumsuzluk ve gerginlik de herkesin bildiği bir gerçektir. Bunun sonucunda ışık hızıyla üçlü kararname ile Özafşar görevden alınır. Görevden almanın ardından saraya çıkan Mehmet Görmez, Erdoğan'a Özafşar'ın başarılı bir isim olduğunu ve Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki hizmetlerini anlatır. Duyduklarına şaşırmış gibi duran Erdoğan, Görmez'e "Neden görevden alınmasını istediniz o zaman" diye sorar. Görmez ise böyle bir talebinin olmadığını belirterek, "Efendim benim böyle bir arzum olsaydı bunu size ben arz ederdim" der.. Ortaya çıkan tablo Görmez için "sonun başlangıcı" olarak ifade edilir.













Mehmet Emin Özafşar operasyonundan sonra, Mahir Ünal, AKP'ye genel başkan yardımcısı ve parti sözcüsü olur. Sonraki hamle ise kabine revizyonunda gelir. Öncesinde, Başbakan Binali Yıldırım, Mehmet Görmez'i istişare için Çankaya Köşkü'ne çağırır.

İçeride ne konuşulduğu sır olsa da (!) Mehmet Görmez toplantı sonrasında etrafına, "Bakanı nihayet görevden aldık" diye fısıldar. Sonrası malumunuz, Numan Kurtulmuş, Kültür Bakanlığı'na kaydırılır. Mehmet Görmez de Diyanet'e veda eder.



Hukuk devletinden süratle uzaklaşıp işte böyle racon devleti oluyoruz!.. Kesilecek raconların kılıfları ustaca, toplumun yiyeceği şekilde itina ile hazırlanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı yakında ilgili Başbakan Yardımcısından alınıp yeni bir KHK ile Cumhurbaşkanlığı'na bağlanır mı? Hiç şaşırmam bağlanırsa… O zaman sizler de bugünden şaşırmamaya hazırlıklı olun; bir gün gelip de Diyanet'ten "ABD'ye karşı direnenler gavurdur, dinden çıkmıştır" fetvasına!..

AKP kulislerinde son zamanlarda çok konuşulan bir dedikodu ile yazıya son verelim. Numan Kurtulmuş, el altından Cumhurbaşkanı adaylığı için bazı yerlerde nabız yokluyormuş!.."