Samanyolu Haber /Gündem / AB'den Türkiye'ye en üst düzey uyarı /29 Ağustos 2017 12:25

AB'den Türkiye'ye en üst düzey uyarı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB büyükelçilerinin yıllık toplantısında konuşan Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "Türkiye, Avrupa’dan dev adımlarla uzaklaşıyor" dedi.

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AB Komisyonu Başkanı Juncker: Türkiye dev adımlarla AB'den uzaklaşıyor

Juncker, cevaplanması gereken sorunun Türkiye ile müzakerelere son verilip verilmemesi gerektiği olduğunu ifade ederek, "Tamamen teorik bir soru, çünkü şu aşamada zaten müzakere yok" ifadelerini kullandı.

Juncker, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile her zaman dostane bir ilişkiye sahip olduğunu ve şimdi de iyi ilişki içinde bulunduğunu belirtti.

Juncker, Erdoğan’ın sorumluluğu AB’ye atma niyetinde olduğundan şüphelendiğini kaydederek, “Sanırım Avrupa’nın, ‘müzakerelere son vermek istediğini’ söylemesini istiyor” dedi. Juncker, “Sorumluluğu Türkiye’nin değil sadece AB’nin üzerine atmak için Avrupa’nın müzakerelere son vermek istediğini söylemesini istediğini sanıyorum” ifadelerini kullandı.

"Sorumluluk tamamen Türk tarafında"

Bazı üye ülkelerin Türkiye ile köprüleri atma taleplerine rağmen, AB Komisyonu’nun yaşanan tüm olumsuzluklara karşın Türkiye’ye karşı kapıları kapatmayan ve diyalog kanallarını açık tutan bir yaklaşım izlemesinde etkin rol üstlenen Juncker, “Türklerin, Türkiye’nin AB’ye katılımını imkansız kılanın Erdoğan sistemi olduğunu fark etmelerini sağlayacak şekilde hareket etmemizi istiyorum” diye konuştu. Juncker, sorumluluğun tamamen Türk tarafında olduğunun altını çizdi.
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