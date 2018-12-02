Samanyolu Haber /Gündem / Kurtlar Vadisi yapımcısına 'Jet Raci' isyanı /02 Aralık 2018 16:39

Kurtlar Vadisi yapımcısına 'Jet Raci' isyanı

Kurtlar Vadisi’nin yapımcısı Raci Şaşmaz'a ait Pana Yapı ile Selimoğlu Group, İstanbul Fikirtepe'deki kentsel dönüşüm projesini kapsamında başladığı proje "mali sorunlar" gerekçe gösterilerek durduruldu. Olay sonucu mağdur olanlar, Şişli'de 'Jet Raci' sloganıyla eylem yaptı.

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Tanju Okan Parkı'nda bir araya gelen mağdurlar, "Raci, hacizleri kaldır, tapumuzu ver", "Raci canımızı yaktı, hayatımızı çaldı" yazılı dövizler açtı.

'EN AZ BEŞ BİN MAĞDUR VAR'

Grup sözcüsü Ayşe Başkan, en az 5 bin mağdur olduğunu belirterek, “Raci Şaşmaz'dan vurgun yedik. Dolandırılan, evleri yıkılıp açıkta kalan, kirası ödenmeyen, çocuklarının rızkı hayat birikimleri giden, sağlığa bozulan ve bu nedenlerle yakınlarını kaybeden en az beş bin mağduruz. Fikirtepe semtinde yenisi yapılmak üzere, yüzlerce ailenin evi yıkıldı. Pana Yapı maketten 700 konut sattı. 150 milyon dolar karşılığı para toplandı ama evlerimizi yapmadığı için topladığı paraların 4'te 1'ini dahi harcamadan inşaatları terk etti" diye konuştu.

'EV İŞLERİNDEN KAZANDIĞIM PARAYLA DAİRE ALMIŞTIM'

Mağdur Esma Ballıkaya ise “Çocuklarımın yuvası yıkıldı. Yaşlıyım ve daha çalışamıyorum. 30 sene ev işlerinden kazandığım parayla daireleri aldım. Bugün de Raci Şaşmaz her şeyi benim elimden aldı. Devletimden rica ediyorum bize yardım etsin. Artık yapamıyorum. Olmayan dairelerin vergisini bizden aldılar, kocamın maaşını oraya bağladık. Devletimiz lütfen bize sahip çıksın" dedi.

Ailece 11 daire kaybettiklerini belirten Suphi Ballıkaya da “Banka emeklisiyim ve perişan bir durumdayım. 2 bin lira maaşım var ve 2 bin lira kira veriyorum. 5 çocuğum perişan durumda hepsinin yuvaları dağıldı. Sayın Cumhurbaşkanım bize sahip çıkın" ifadelerini kullandı.

'BİN 200 LİRA MAAŞLA BİN 750 LİRA KİRA VERİYORUM'

81 yaşındaki Yeter Güzeyir ise bin 200 liralık maaşıyla bin 750 lira kira verdiğini ifade etti. Güzeyir, “Çok mağdurum. Dişimizden tırnağımızdan artırarak ev yaptık. Kira alıp kira vermiyordum, şimdi çocuklarım, torunlarım mağdur olduk. Cumhurbaşkanımız bize yardımcı olsun. Buradaki bütün insanlar çok mağdur, ceplerimizde para kalmadı" diye konuştu
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