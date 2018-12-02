Samanyolu Haber /Gündem / CHP'den FLAŞ hamle... Mansur Yavaş'ın ortak adaylık yolu kapatıldı /02 Aralık 2018 16:20

CHP'den FLAŞ hamle... Mansur Yavaş'ın ortak adaylık yolu kapatıldı

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: Adayımız partimizin rozetini takmak zorunda.

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CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, seçimlerde adı CHP ile anılan Mansur Yavaş’ın Ankara’da partilerin ortak adayı olma talebine kapıları kapatan bir mesaj verdi.

Habertürk’te Açık ve Net programında soruları yanıtlayan Torun yerel seçimlere ilişkin, ”Biz Ankara’dan mutlaka bir aday göstermek istiyoruz. Adayımız partimizin rozetini takmak zorunda” dedi.

Torun’un sözleri Mansur Yavaş’a bir yanıt niteliğinde. Adı CHP ve İYİ Parti’nin ortak adayı olarak da geçen Yavaş şunları söylemişti: “Ankara seçimine sadece parti gözüyle bakanlar 24 yıllık bir partizanlıktan ders almamış demektir. Aynısını yapmak istemenin izahı yoktur. Ankara rozetsiz olarak yönetilmelidir. Umarım ortak akıl ve uzlaşı ile bir aday tespiti yapılıp Ankara layık olduğu değere kavuşur.”

MHP kökenli Yavaş, 2014’te CHP’den Ankara belediye başkanlığına aday olmuş, seçimden sonra CHP üyeliğinden istifa etmişti. 
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