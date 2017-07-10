Kürtçe şarkı söylenen düğünlere biber gazlı baskın..

Türkiye'de Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamalarıyla her gün yeni yasaklamalar ve baskılar artarak devam ediyor.







OHAL uygulamalarından Mersin'de sokak düğünlerinde Kürtçe ezgiler çalan müzisyenler de nasibini aldı. Sokak düğünlerinin yasaklanması ardından birçok baskıya maruz kaldıklarını belirten müzisyenler, özellikle Kürtçe ezgiler çaldıklarında polisin keyfi uygulamalarıyla karşılaştıklarını ve polisin müdahalelerine maruz kaldıklarını dile getirdi.





'POLİS DOĞRUDAN SALDIRIYOR'





15 yıldır Ewin Müzik Grubu ile düğünlerde müzisyenlik yapan Mehmet Bedük, OHAL ilanının ardından birçok sıkıntılar yaşadıklarını anlattı. "Eskiden sokaklarda istediğimiz Kürtçe parçaları söylüyorduk" diyen Bedük, OHAL ile birlikte Kürtçe bir ezgi söylemeye başladıkları an polisin hiçbir gerekçe göstermeden ve uyarı dahi yapmadan direk düğüne biber gazıyla müdahale ederek, dağıttığını söyledi. Söyledikleri ezgilerin yasaklı olmamasına rağmen polisin müdahalesine maruz kaldıklarını ifade eden Bedük, "Bu saldırılar bize Kürtçe'ye olan tahammülsüzlüğü bir kez daha gösteriyor" dedi.





'KABUL EDİLEMEZ'





Düğünlerde rahat bir şekilde istedikleri Kürtçe ezgileri söyleyemediklerini dile getiren Yusuf Bilgöl de, 13 yıldır bu işi yaptığını; ancak şimdiye kadar OHAL sürecinde üzerinde oluşan baskı kadar bir baskıyla karşılaşmadığını belirtti. Düğünlerde söyledikleri ezgiler nedeniyle polisler tarafından hakaret ve saldırıya maruz kaldıklarını ifade eden Bilgöl, "Sokak düğünlerinin yasaklanmasıyla zaten iş yapamaz hale geldik. Bu da yetmezmiş gibi polislerden izin alınarak yapılan düğünlerde de Kürtçe müzik için saldırıya uğruyoruz. Bu kabul edilemez" ifadelerini kullandı.