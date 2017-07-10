Karacasu'daki Afrodisias antik kenti artık UNESCO listesinde

Polonya’nın Krakow şehrinde gerçekleştirilen UNESCO 41. Dünya Miras Komitesi Toplantısında, Afrodisias Arkeolojik Alanı’nın UNESCO Dünya Miras Listesine kaydedilmesine karar verildi.





Arkeofili'nin haberine göre, Aydın’ın, Karacasu ilçesindeki Afrodisias, Antik Yunan ve Roma dönemlerine ait en görkemli antik kentlerden biri. Tarihte kentin en önemli tanrıçası olan Afrodit Tapınağı ile ünlü olan Afrodisias, MÖ 2. yüzyıldan MS 6. yüzyıla kadar görkemini korudu. Kentin kesintisiz olarak bu kadar uzun yerleşim görmüş olması, antik dönemde pek çok önemli gelişmeye tanıklık etmesi açısından da önem taşıyor.





2015 yılında dünya mirası listesine Efes Antik Kenti ve Diyarbakır surları girmişti. 2016 yılında ise Kars’taki Ani Harabeleri listeye alınmıştı. Aphrodisias Antik Kenti, Roma döneminde heykeltıraşlık okulu, tiyatrosu tapınağı, gibi anıtsal yapılarıyla tanınıyor.





2018 yılında düzenlenecek olan UNESCO 42. Dünya Miras Komitesi Toplantısında Türkiye’nin adayı Göbeklitepe Arkeolojik Alanı olacak.





Kalıcı listede 17 kültür varlığı





Şimdiye kadar Türkiye’nin UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kaydedilen kültür varlıkları şunlar:





1. İstanbul’un Tarihi Alanları (İstanbul)(1985)





2. Göreme Milli Parkı ve Kapadokya (Nevşehir, Kayseri)(1985)





3. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas)(1985)





4. Hattuşa: Hitit Başkenti (Çorum) (1986)





5. Nemrut Dağı (Adıyaman)(1987)





6. Xanthos-Letoon (Antalya, Muğla)(1988)





7. Hieropolis-Pamukkale (Denizli)(1988)





8. Safranbolu Kenti (Karabük)(1994)





9. Troya Arkeolojik Siti (Çanakkale)(1998)





10. Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne) (2011)





11. Çatalhöyük Neolitik Kenti (Konya) (2012)





12. Bursa ve Cumalıkızık:Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu (Bursa)(2014)





13. Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzajı (İzmir)(2014)





14. Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri (Diyarbakır)(2015)





15. Efes (İzmir)(2015)





16. Ani Arkeolojik Alanı (Kars)(2016)





17. Afrodisyas Arkeolojik Alanı(2017)