Kuran kursunda terlikle çocuk döven hoca tutuklandı

Sakarya'daki Erenler Çaybaşı Mahallesi Hz. Musab Erkek Kuran Kursu'nda küçük yaştaki çocuğu terlikle döven hoca Şükrü Yılmaz, 'çocuğa eziyet etmek' suçundan sevk edildiği nöbetçi mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.





Soruşturma kapsamında ifadesi alınan, hocası tarafından terlikle dövülen 12 yaşındaki A. P., "Sınıfta bulunan diğer arkadaşlarım da Şükrü hocadan defalarca dayak yedi" dedi.





Erenler Çaybaşı Yatılı Kuran Kursu'nda görevli Şükrü Yılmaz'ın bir çocuğu terlikle döverken çekilen görüntüler sosyal medyada yer aldı. Sınıfta köşeye sığınan küçük çocuk ağlarken, Yılmaz'ın peş peşe terlikle çocuğa vurması tepki çekti.