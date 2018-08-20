Samanyolu Haber /Gündem / Kuraklığın Almanya’ya faturası 3 milyar euroyu buldu /20 Ağustos 2018 15:47

Kuraklığın Almanya’ya faturası 3 milyar euroyu buldu

Almanya’da kuraklığın yol açtığı zararın 3 milyar euroyu bulacağı tahmin ediliyor. Tarımdaki zarar çarşamba günü Bakanlar Kurulu’nda ele alınacak.

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KURAKLIĞIN Almanya’nın sekiz eyaletinde yol açtığı maliyet hakkında bir rapor hazırlandı. 

Rapora göre kuraklık yüzünden tarımda tahminen 3 milyar euro zarar meydana gelecek. 
En fazla ürün kaybının yaşandığı eyalet Aşağı Saksonya. Aşağı Saksonya’daki ürün kaybı yaklaşık 970 milyon euroyu bulacak.
Ülkenin kuzeyindeki bölgelerde buğdaydaki kayıp 136 milyon euro olarak tahmin ediliyor. 
Rapora göre hayvan yemi kaybı nedeniyle süt üretiminde de düşüş olacak. Bu nedenle 180 milyon euro kayıp oluşabilir. 
Başbakan Angela Merkel’in seçim bölgesi Mecklenburg Vorpommern Eyaleti’nde kuraklığın yol açtığı zarar 531 milyon euro. 
Rapor Federal Tarım Bakanı Julia Klöckner’e teslim edildi. Klöckner raporu çarşamba gününe kadar inceleyecek. Ardından aynı gün toplanacak Bakanlar Kurulu’na sunacak. Bakanlar Kurulu alınacak önlemleri ve yapılacak olası desteği karara bağlayacak.
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