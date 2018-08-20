Aziz Yıldırım: Fenerbahçe benim için bitmiştir

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, NTV’ye yaptığı açıklamada, “Ben bundan sonra yalnızca Fenerbahçe taraftarıyım. Fenerbahçe iyi bir netice almışsa sevinirim, kötü bir netice almışsa üzülürüm. Başkanlıktaki ve yöneticilikteki kadar alakam ve ilgim olmaz. Ve hiçbir zaman da Fenerbahçe politikalarının içinde bundan sonra yer almam. Benim düşüncelerim ayrıdır. Gelen yönetimler rahatça çalışırlar, görevlerini yaparlar, onlar da gelecek insanlara devrederler. Bundan sonra bana sataşılmadığı müddetçe, karalama yapmadıkları müddetçe Fenerbahçe ile ilgili hiçbir yorumda bulunmam ve hiçbir konuda da fikrimi beyan etmem. Bana karşı yalan olan şöyler söylenirse onlara cevabımı veririm. Benim için Fenerbahçe defteri kapanmıştır” dedi. Yıldırım, Ali Koç’a karşı kırgınlığı olmadığını belirtirken, “Benim için bitmiştir, öyle takılacak bir konum yok yani. 20 yıl başkanlık yaptım. Son süreçte de mecburiyetten, kendimi mecbur hissettiğim için devam edeyim, yapayım diyordum, normalde benim bırakmam lazımdı, çünkü ben artık Fenerbahçe’ye yaptım yapacağımı” ifadelerini kullandı.

