Samanyolu Haber /Spor / Kulüpler Birliği bildirisinin ardından O isim çıktı /09 Aralık 2018 14:46

Kulüpler Birliği bildirisinin ardından O isim çıktı

Kulüpler Birliği'nin 17 kulüp ile Galatasaray'ı karşı karşıya bırakan bildirisinde şampiyon adayı Başakşehir'in başkanı AKP'li İBB Belediye Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ'ın etkili olduğu itirafları geliyor.

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Galatasaray ile 17 kulübü karşı karşıya getiren Kulüpler Birliği Vakfı bildirisinin kimin tarafından kaleme alındığı ve bu eylemin isim babasının kim olduğu  konusu netlik kazanmazken, Rizespor Başkanı Hasan Kartal'ın Galatasaray maçı sonrası demeci gerçekleri ortaya çıkardı.

Hasan Kartal, Kulüpler Birliği Vakfının, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun hakemler Hüseyin Göçek ile Halis Özkahya'yı dinlendirme kararıyla ilgili yaptığı açıklamayla ilgili, "Deklarasyondan haberim vardı. Göksel (Gümüşdağ) bey ile tartıştıktan sonra o konuya katıldım. Yanlış veya doğru olduğu tartışılıyor ama bizim görüşümüz öyleydi. Yanlış bir şey yaptığımızı da zannetmiyorum." ifadelerini kullandı.

Bildirideki 'Anadolu takımlarının hakkının yendiği' iddiası da çökerken şampiyon adayı Başakşehir'in bu işten karlı çıktığı görüşü futbol kamuoyunda iyice ağırlık kazandı.
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