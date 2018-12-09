Kulüpler Birliği bildirisinin ardından O isim çıktı

Galatasaray ile 17 kulübü karşı karşıya getiren Kulüpler Birliği Vakfı bildirisinin kimin tarafından kaleme alındığı ve bu eylemin isim babasının kim olduğu konusu netlik kazanmazken, Rizespor Başkanı Hasan Kartal'ın Galatasaray maçı sonrası demeci gerçekleri ortaya çıkardı.





Hasan Kartal, Kulüpler Birliği Vakfının, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun hakemler Hüseyin Göçek ile Halis Özkahya'yı dinlendirme kararıyla ilgili yaptığı açıklamayla ilgili, "Deklarasyondan haberim vardı. Göksel (Gümüşdağ) bey ile tartıştıktan sonra o konuya katıldım. Yanlış veya doğru olduğu tartışılıyor ama bizim görüşümüz öyleydi. Yanlış bir şey yaptığımızı da zannetmiyorum." ifadelerini kullandı.





Bildirideki 'Anadolu takımlarının hakkının yendiği' iddiası da çökerken şampiyon adayı Başakşehir'in bu işten karlı çıktığı görüşü futbol kamuoyunda iyice ağırlık kazandı.