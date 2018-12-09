AKP döneminde 47 bin 910 kişinin yaşam hakkı ihlal edildi...

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun hazırladığı “AKP İktidarının Hak İhlalleri Karnesi” isimli raporuna göre 2002- 2018 yılları arasında 47 bin 910 kişinin yaşam hakkı ihlal edildi.





Tanrıkulu’nun hazırladığı rapora göre 2002 ile 2018 yılları arasında en az 14 bin 960 kadın cinayete kurban gitti. 58 kişi nefret cinayeti sonucu yaşamını yitirdi. 22 bin 224 kişi iş cinayetine kurban gitti. 21 bin 325 kişiye işkence ve kötü muamele yapıldığı tespit edildi. 591 gazeteci tutuklandı. 2011- 18 yılları arasında da 4 bin 3 çocuğun yaşam hakkı ihlal edildi. 2008- 2018 yılları arasında 357 kişi zorunlu askerlik görevini yerine getirirken “şüpheli biçimde” öldü. 2012- 2017 yılları arasında 16 bin 28 kişi intihar etti.









Tanrıkulu’nun “AKP İktidarının Hak İhlalleri Karnesi” isimli raporundaki bazı veriler şöyle:





“22 BİN KİŞİ İŞ CİNAYETİNDE ÖLDÜ”

Tanrıkulu’nun hazırladığı rapora göre 2002- 2018 yılları arasında en az 22 bin 224 kişi iş cinayetine kurban gitti. Bunların çoğu önlenebilir sebeplerdi. AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında 146 işçi iş cinayetine kurban giderden, bu sayı yıllar itibariyle arttı. 2003 yılında 811, 2004 yılında 843, 2005 yılında 1096, 2006 yılında 1601, 2007 yılında 1044, 2008 yılında 866, 2009 yılında 1171, 2010 yılında 1454, 2012 yılında 878, 2013 yılında 1235, 2014 yılında 1886, 2015 yılında 1970, 2016 yılında 1970, 2017 yılında 2006 ve 2018 yılında şimdiye kadar 1797 kişi iş cinayetlerinde öldü.





“591 GAZETECİ TUTUKLANDI”

Raporda Türkiye’de düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik ihlaller “Binlerce kişinin düşünce ve ifade özgürlüğü müdahaleye uğramıştır. Sayılarla bu tahribatı açıklamak AKP’nin hali hazırda yarattığı baskı ve korku ortamını açıklamakta yetersiz kalacaktır” denilerek paylaşıldı. Rapora göre 2002- 2018 yılında en az 591 gazeteci tutuklandı. 30 Kasım 2018 tarihi itibariyle 175 gazeteci halen cezaevinde. Freedom House’nin 2018 Dünyada Özgürlük Raporu’na göre Türkiye düşünce ve ifade özgürlüğü konusunda “özgür değil” kategorisinde. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde ise Türkiye 180 ülke arasında 157’inci sırada yer alıyor.





“4 BİN ÇOCUĞUN YAŞAM HAKKI İHLAL EDİLDİ”

Rapora göre 2011- 18 yılları arasında da 4 bin 3 çocuğun yaşam hakkı ihlal edildi. 2011 yılında 815, 2012 yılında 606, 2013 yılında 633, 2014 yılında 627, 2015 yılında 875, 2016 yılında 242, 2017 yılında 138 ve 2018 yılından şimdiye kadar 67 çocuğun yaşam hakkı ihlal edildi. Çocukların yaşam hakkı ihlali nedenleri arasında başı ihmaller sonucu gerçekleşen ölümler çekti. Bu yıllarda 2 bin 311 çocuk ihmal sonucu hayat gözlerini yumdu. 435 çocuk da iş cinayeti sonucu öldü.