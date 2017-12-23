Kulis: Bahçeli Erdoğan’a rest çekmiş!

‘Okurken gözlerinize inanamayacaksınız’







Ankara kulislerine yakınlığıyla bilinen Yeniçağ gazetesi yazarı Ahmet Takan bugünkü yazısında, Bahçeli ile Erdoğan arasındaki seçim pazarlıklarını aktardı: “Okurken gözlerinize inanamayacaksınız ama Bahçeli seçim barajını düşürmemekte ısrar eden Erdoğan’a ‘Düşüreceksiniz’ resti çekmiş!..”





Yazıda şöyle dendi: “Barajın yüzde 7’e düşürülmesi ve ittifaklara imkan tanınması için saray ile Balgat arasında alt kanallarda yürütülen pazarlıklarda tıkanıklık meydana gelince Bahçeli’nin resti Erdoğan’a iletildi. Reste, saray ise ‘Milletvekili sayısını sizin için 550’den 600’e çıkardık ve listelerimizde yer vereceğimizi söyledik. Siz bilirsiniz, o zaman eskiye döner seçime parlamenter sistem ile gideriz’ karşılığını verdi.”







‘Sağlam kaynaklar’dan ulaşılan bilgi





Takan, bunun ‘referandumun sonuçlarının iptali için Anayasa Mahkemesi’nin devreye girmesi ve baskın erken seçimde bir KHK düzenlemesiyle daraltılmış bölge ve MHP’nin baraj altında kalmasının mutlak olması’ anlamına geldiğini belirterek şöyle devam etti: “Sağlam kaynaklardan ulaştığım bu kulis bilgilerini saray kaynakları da doğruladı. Aynı kaynaklar, önümüzdeki yıl 15 Temmuz etkinliklerinin 1 hafta önce başlatılması için bürokrasiye ‘Hazırlıklarınızı en etkin olacak şekilde bugünden yapın’ talimatlarının şimdiden verildiğini kaydetti. Bir saray danışmanı ‘Seçimleri 15 Temmuz 2018’de yaptığımızda bize en az artı 3 getirir. Seçim kampanyamızı da tekrar başkanlık sistemini verin üzerine kurarız’ dedi.”





‘Bahçeli tekrar Erdoğan’a çakmaya başlarsa hiç şaşırmayın’





Takan yazısını şöyle noktaladı: “Koltuk bekasını korumak uğruna zikzaklarıyla malum Doktor Bahçeli, bir gün çıkıp da ‘memleket bekası’nı bahane ederek tekrar Erdoğan’a çakmaya başlarsa hiç şaşırmayın. Burası Türkiye… Olmaz olmaz!..”