Samanyolu Haber /Gündem / Kulis: Bahçeli Erdoğan’a rest çekmiş! /23 Aralık 2017 11:59

Kulis: Bahçeli Erdoğan’a rest çekmiş!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘seçim barajı’yla ilgili rest çektiği öne sürüldü.

SHABER3.COM

‘Okurken gözlerinize inanamayacaksınız’

Ankara kulislerine yakınlığıyla bilinen Yeniçağ gazetesi yazarı Ahmet Takan bugünkü yazısında, Bahçeli ile Erdoğan arasındaki seçim pazarlıklarını aktardı: “Okurken gözlerinize inanamayacaksınız ama Bahçeli seçim barajını düşürmemekte ısrar eden Erdoğan’a ‘Düşüreceksiniz’ resti çekmiş!..”

Yazıda şöyle dendi: “Barajın yüzde 7’e düşürülmesi ve ittifaklara imkan tanınması için saray ile Balgat arasında alt kanallarda yürütülen pazarlıklarda tıkanıklık meydana gelince Bahçeli’nin resti Erdoğan’a iletildi. Reste, saray ise ‘Milletvekili sayısını sizin için 550’den 600’e çıkardık ve listelerimizde yer vereceğimizi söyledik. Siz bilirsiniz, o zaman eskiye döner seçime parlamenter sistem ile gideriz’ karşılığını verdi.”

‘Sağlam kaynaklar’dan ulaşılan bilgi

Takan, bunun ‘referandumun sonuçlarının iptali için Anayasa Mahkemesi’nin devreye girmesi ve baskın erken seçimde bir KHK düzenlemesiyle daraltılmış bölge ve MHP’nin baraj altında kalmasının mutlak olması’ anlamına geldiğini belirterek şöyle devam etti: “Sağlam kaynaklardan ulaştığım bu kulis bilgilerini saray kaynakları da doğruladı. Aynı kaynaklar, önümüzdeki yıl 15 Temmuz etkinliklerinin 1 hafta önce başlatılması için bürokrasiye ‘Hazırlıklarınızı en etkin olacak şekilde bugünden yapın’ talimatlarının şimdiden verildiğini kaydetti. Bir saray danışmanı ‘Seçimleri 15 Temmuz 2018’de yaptığımızda bize en az artı 3 getirir. Seçim kampanyamızı da tekrar başkanlık sistemini verin üzerine kurarız’ dedi.”

‘Bahçeli tekrar Erdoğan’a çakmaya başlarsa hiç şaşırmayın’

Takan yazısını şöyle noktaladı: “Koltuk bekasını korumak uğruna zikzaklarıyla malum Doktor Bahçeli, bir gün çıkıp da ‘memleket bekası’nı bahane ederek tekrar Erdoğan’a çakmaya başlarsa hiç şaşırmayın. Burası Türkiye… Olmaz olmaz!..”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kulis: Bahçeli Erdoğan’a rest çekmiş! Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Gazeteci Cumali Çaygeç bir yıldır hapiste

Gazeteci Cumali Çaygeç bir yıldır hapiste

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:22:52