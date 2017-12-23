Hürriyet'te büyük operasyon

Hürriyet'te operasyon: Fikret Ercan, Tufan Türenç ve Gila Benmayor ile yollar ayrıldı





Doğan Medya Grubu'nun amiral gemisi Hürriyet'te "küçülme" projesi kapsamında yaklaşık 30 kişiyle yolların ayrılacağı öğrenildi. Aralarında Yayın Direktörü Fikret Ercan, Yazı İşleri Müdürü Tufan Türenç ve ekonomi yazarı Gila Benmayor'un da yer aldığı isimlerin, yönetimle karşılıklı olarak anlaştığı belirtildi. Hürriyet yönetiminin, 'mali gerekçelerle küçülme operasyonu' olarak ifadelendirdiği süreçte, gelecek cuma gününe kadar işten çıkarmaların süreceği öğrenildi.





Ercan ile birlikte Hürriyet'in mutfağındaki kıdemli isimler arasında yer alan Türenç, söz konusu ayrılıkla ilgili olarak T24'e "Ayrıldık, artık emekli olduk. Zaten 50 yıldır gazetecilik yapıyorum. Bu da son oldu" dedi.





Fikret Ercan, “Yayın Koordinatörü” olarak uzun yıllar gazetenin birinci sayfasını yaptı. Ercan’ın ismi Berberoğlu’nun istifasının ardından bir dönem Genel Yayın Yönetmenliği ile anılmıştı.





Benmayor, uzun süredir Hürriyet'in ekonomi sayfalarındaki köşesinde iş dünyasından kulisler aktarıyordu.





1988'den beri Hürriyet'teydi





Tufan Türenç, gazeteciliğe 1968 yılında stajyer muhabir olarak Milliyet’te başladı. Burada 18 yıl çalışan Türenç, 1986’da Güneş'e, 1988’de ise Çetin Emeç yönetimindeki Hürriyet'e transfer oldu. 1992 yılından sonra Hürriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü ve köşe yazarı olarak görev yaptı. Türenç'in, Erhan Akyıldız'la birlikte kaleme aldığı "Gazeteci" kitabı, büyük bir ilgi görmüştü. Kitapta, 1 Şubat 1979'da öldürülen dönemin Milliyet Genel Yayın Müdürü Abdi İpekçi'nin hayatı anlatılıyor.





"Kılıçdaroğlu salona girdi mi, diye bakmak için sandalyenin üzerine çıkmıştım"





2010 yılında gerçekleştirilen CHP kurultayında Hürriyet yazarları Tufan Türenç ve Oktay Ekşi'nin sandalyenin üzerine çıkarak dönemin CHP Genel Başkan Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu alkışladıkları ileri sürüldü. Söz konusu iddia, iktidara yakınlığıyla bilinen köşe yazarları arasında tartışmaya neden oldu. Türenç ise, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada "İnanın hatırlamıyorum o anı. Belki bir iki kere el çırpmış olabilirim" ifadesini kullandı. Sandalyenin üzerine çıktığını kabul eden Türenç, "Kılıçdaroğlu salona girdi mi diye bakmak için çıkmıştım" demişti.





Silivri Cezaevi önünde nöbet tutmuşlardı





Eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da şikâyetçisi olduğu davada MİT TIR’larına ilişkin haber ve yazıları için hapis cezasına çarptırılmıştı. 93 gün tutuklu kalan Dündar ve Gül için o dönem düzenlenen "Umut Nöbeti"nin 13'üncü gününde (15 Aralık 2015) Türenç ve Ercan, gazeteci Rıdvan Akar ile birlikte cezaevi önünde nöbet tutmuştu.