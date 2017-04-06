Kuleyi inşa eden firmanın 1997 yılında Ulaştırma Bakanlığı’na başvuru yaptığı belirlendi. Bakanlığın cevap olarak gönderdiği “TV kulesinin yapılacağı bölgenin havaalanı mania düzenlemeleri dışında kaldığı tespit edilmiştir” yazısı ise Büyükçekmece Belediyesi’nin arşivinden çıktı.
Eczacıbaşı Grubu’na ait Skorsky S76 C-2 tipi helikopter 10 Mart sabahı Atatürk Havalimanı’ndan havalandıktan 5 dakika sonra yoğun sisin olduğu Beylikdüzü’nde 9 yıldır kullanılmayan 247 metrelik TV kulesine çarparak düşmüş, kazada pilotlar Alaattin Nacar ile Ahmet Bulut ve yolcular Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Rusya Ülke Direktörü Salim Özen, Rus yolcular Aleksandr Vanin, Igor Kochergin, Luidmila Chuprova ve Elena Badragan hayatını kaybetmişti. Beylikdüzü’ndeki kulenin veri tabanına işlenmediği ve GPS cihazlarında ‘Mania’ olarak görünmediği ortaya çıkmıştı.
SORUMLULUK BAKANLIK'TA'
Kulenin neden ‘Mania’ olarak cihazlarda görünmediği sorusu üzerine Ulaştırma, Denizcilik ve haberleşme Bakanlığı, İstanbul büyekşehir belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi’nden kendilerine bu konuda bilgi gelmediği için haritalara işlenmediğini açıkladı. Ancak Büyükçekmece Belediyesi yetkilileri ise kule yapılmadan bakanlığa sorulduğunu oradan gelen ‘Mania düzenlemesi dışında’ yazısı üzerine inşaatın yapıldığını belirterek sorumluluğun Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nda olduğunu iddia etti.
Büyükçekmece Belediyesi yetkilileri TV kulesinin özel bir firma tarafından inşa edildiğini ifade ederek Bakanlıktan gerekli izinlerin alınmasından sonra kulenin yapımı için izin verildiğini söyledi.İstanbulda düşmüştü... Kuleye değil bürokrasiye çarpmış Belediye yetkilileri “Kulenin inşaat çalışmaları başlamadan inşaat firmasına izinlerin alınması için talimat vermişiz. Yapılan başvurunun ardından bakanlık firmaya yazı göndermiş. Yazıda TV kulesinin mania düzenlemesi dışında kaldığı belirtilmiş. Bu yazının ardından yapım izni vermişiz. Belediyenin bir sorumluluğu yoktur” dedi.
'MANİA ALANI DIŞINDA KALMAKTADIR'
TV kulesini inşa eden Endem İnşaat Sanayi ve Ticaret firmasının Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na yaptığı başvuru yazısına gelen 24 Kasım 1997 tarihli cevap ise Büyükçekmece Belediyesi’ndeki imar dosyasından çıktı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 24.11.1997 tarihinde hazırlanan ve Daire Başkanı Oktay Erdağı tarafından imzalanan yazıda “TV verici kulesi inşa edileceği bildirilerek havaalanı mania kriterleri bakımından görüşlerimiz talep edilen ilgi yazınız incelenmiş olup, söz konusu TV kulesinin yapılacağı bölgenin havaalanı mania düzenlemeleri dışında kaldığı tespit edilmiştir” denildi.
KORKUNÇ İDDİA: 'ROTA DA HATALI'
Beylikdüzü’nde 7 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasında hayatını kaybeden Pilot Alaattin Nacar’ın sınıf arkadaşı Pilot Mehmet Akif Güngören “Kule ne EGPWS sisteminde ne de GPS sisteminde engel olarak işaretlenmemiş. Pilotların izlediği rota kulenin 350 metre yakınından geçiyor. Kurallara göre bunun 600 metre olması gerekiyor. Rota doğru çizilmiş ya da kule sistemde görünüyor olsaydı şimdi hayatta olabilirlerdi” dedi.
'KULE VERİ TABANINA İŞLENMEMİŞ'
“Bir pilot arkadaşımız 2-3 gün önce o bölgede uçarken deneme yaptı. Uçuşta o Beylikdüzü’ndeki kulenin veri tabanına işlenmediğini net şekilde gördük. Ben de sistem acaba yapay engelleri mi göstermiyor acaba diye düşünerek Kocaeli uçuşumda Osmangazi köprüsünün olup olmadığını kontrol ettim. İki köprü ayağı da bariz net bir şekilde veri tabanına işlenmiş. Bunu görünce ne yazık ki bu sistemlere kulenin işlenmediğini çok açık gördük. Eğer işlenseydi pilotlarımız mutlaka onu önceden görecekti. GPS cihazlarında da görünmüyor kule. Tespit ettik. Kanıtları da var. EGPWS görüntülü haritalarda da görünmüyor.
'ROTA KURALLARA AYKIRI'
Pilotlar basılı rotaları takip etmek durumundadır. Basılı rota, o kuleye 350 metre mesafeden uçuruyor. Kurallara göre 600 metre emniyet payı koyuluyor normalde. Uçuş kuralları rotasını çizenler o kulenin 350 metre yanından geçirmişler uçmamız gereken rotayı. Bu olayda da gördük ki 350 metrelik sapma olmuş rotada kule yönüne doğru. Eğer 600 metrelik bir emniyet payı koyulsaydı rotaya, belki 250 metreyle kurtaracaklardı.
EGPWS sisteminin cihazını Honeywell diye bir Amerikan firması üretiyor. Firma cihazların veritabanını hazırlıyor. Üretici firmaya Türkiye’den sorumlu kurumlar veri tabanlarına işlenmek üzere bilgileri gönderiyorlar. Zincir nerede aksadı bilmiyoruz. GPS cihazının firması ise Garmin.
'TEĞMENKEN ABD’DE EĞİTİM ALAN İLK KİŞİYDİ'
Alaattin benim Kuleli Askeri Lisesi’nden çocukluk arkadaşım. 1992’de pilot olduk. Alaattin hemen ABD’ye gitti. Orada bakım subayı ve test pilotu oldu. Belki de teğmen iken bunun Amerika’da kursunu gören ilk kişiydi. Uzun yıllar TSK’da test pilotluğu yaptı. 2006’da özel sektöre geçti. 25 yıldır pilotluk yapıyordu. Ahmet kaptan da 24 yıldır pilottu. Ona da ‘Öğretmenlerin Öğretmeni’ derdik. Uçuş okulunda öğrenci yetiştiren öğretmen pilottu. Aynı zamanda öğretmen pilotları da kontrol eden bir pilottu. Çok yazık oldu.