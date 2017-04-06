Kuleyi inşa eden firmanın 1997 yılında Ulaştırma Bakanlığı’na başvuru yaptığı belirlendi. Bakanlığın cevap olarak gönderdiği “TV kulesinin yapılacağı bölgenin havaalanı mania düzenlemeleri dışında kaldığı tespit edilmiştir” yazısı ise Büyükçekmece Belediyesi’nin arşivinden çıktı.





Eczacıbaşı Grubu’na ait Skorsky S76 C-2 tipi helikopter 10 Mart sabahı Atatürk Havalimanı’ndan havalandıktan 5 dakika sonra yoğun sisin olduğu Beylikdüzü’nde 9 yıldır kullanılmayan 247 metrelik TV kulesine çarparak düşmüş, kazada pilotlar Alaattin Nacar ile Ahmet Bulut ve yolcular Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Rusya Ülke Direktörü Salim Özen, Rus yolcular Aleksandr Vanin, Igor Kochergin, Luidmila Chuprova ve Elena Badragan hayatını kaybetmişti. Beylikdüzü’ndeki kulenin veri tabanına işlenmediği ve GPS cihazlarında ‘Mania’ olarak görünmediği ortaya çıkmıştı.













SORUMLULUK BAKANLIK'TA'

Kulenin neden ‘Mania’ olarak cihazlarda görünmediği sorusu üzerine Ulaştırma, Denizcilik ve haberleşme Bakanlığı, İstanbul büyekşehir belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi’nden kendilerine bu konuda bilgi gelmediği için haritalara işlenmediğini açıkladı. Ancak Büyükçekmece Belediyesi yetkilileri ise kule yapılmadan bakanlığa sorulduğunu oradan gelen ‘Mania düzenlemesi dışında’ yazısı üzerine inşaatın yapıldığını belirterek sorumluluğun Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nda olduğunu iddia etti.



Büyükçekmece Belediyesi yetkilileri TV kulesinin özel bir firma tarafından inşa edildiğini ifade ederek Bakanlıktan gerekli izinlerin alınmasından sonra kulenin yapımı için izin verildiğini söyledi.İstanbulda düşmüştü... Kuleye değil bürokrasiye çarpmış Belediye yetkilileri “Kulenin inşaat çalışmaları başlamadan inşaat firmasına izinlerin alınması için talimat vermişiz. Yapılan başvurunun ardından bakanlık firmaya yazı göndermiş. Yazıda TV kulesinin mania düzenlemesi dışında kaldığı belirtilmiş. Bu yazının ardından yapım izni vermişiz. Belediyenin bir sorumluluğu yoktur” dedi.



'MANİA ALANI DIŞINDA KALMAKTADIR'

TV kulesini inşa eden Endem İnşaat Sanayi ve Ticaret firmasının Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na yaptığı başvuru yazısına gelen 24 Kasım 1997 tarihli cevap ise Büyükçekmece Belediyesi’ndeki imar dosyasından çıktı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 24.11.1997 tarihinde hazırlanan ve Daire Başkanı Oktay Erdağı tarafından imzalanan yazıda “TV verici kulesi inşa edileceği bildirilerek havaalanı mania kriterleri bakımından görüşlerimiz talep edilen ilgi yazınız incelenmiş olup, söz konusu TV kulesinin yapılacağı bölgenin havaalanı mania düzenlemeleri dışında kaldığı tespit edilmiştir” denildi.



KORKUNÇ İDDİA: 'ROTA DA HATALI'

Beylikdüzü’nde 7 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasında hayatını kaybeden Pilot Alaattin Nacar’ın sınıf arkadaşı Pilot Mehmet Akif Güngören “Kule ne EGPWS sisteminde ne de GPS sisteminde engel olarak işaretlenmemiş. Pilotların izlediği rota kulenin 350 metre yakınından geçiyor. Kurallara göre bunun 600 metre olması gerekiyor. Rota doğru çizilmiş ya da kule sistemde görünüyor olsaydı şimdi hayatta olabilirlerdi” dedi.



