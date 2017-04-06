Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'da bir patlama daha /06 Nisan 2017 10:28

Rusya'da bir patlama daha

Rusya'nın Rostov-na-Donu şehrinde sabah saat 07:00 sularında bir patlama gerçekleşti. Meydana gelen patlamanın Sadovaya sokağındaki bir okulun yakınlarında yaşandığı gelen ilk bilgiler arasında. Saldırıda bir kişinin yaralandığı ve yaralanan kişinin okulun temizlik görevlisi olduğu belirtildi

Rusya'da bir patlama daha

Rusya'da patlama gerçekleşti. Rus ajansları olayda 1 kişinin yaralandığını bildirdi. Rusya'nın Rostov-na-Donu şehrinde bir patlama gerçekleşti. TASS haber ajansı patlamada 1 kişinin yaralandığını duyurdu. Patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor. Patlama Sadovaya Caddesi üzerindek bir okul yakınlarında gerçekleşti. 

Sputnik'in haberine göre patlama Moskova saatiyle 07.00'de yaşandı. Bir kişinin yerde duran şüpheli bir paketi almasının ardından paket infilak etti.

Sadovaya sokağındaki bir okulun yakınlarında meydana gelen patlamada paketi yerden alan kişinin parmaklarının koptuğu ve aynı zamanda karın bölgesinden yaralandığı belirtildi. Bu arada yaralanan kişinin okulun temizlik görevlisi olduğu öğrenildi.Öte yandan patlamanın ardından okuldaki dersler iptal edildi ve polis çevreyi kordon altına aldı.

3 gün önce St Petersburg şehrinde metroda gerçekleşen terör saldırısında 14 kişi hayatını kaybetmişti.
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