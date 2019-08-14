Samanyolu Haber /Gündem / Kuleli Askeri Lisesi'nin binası için çarpıcı iddia /14 Ağustos 2019 18:43

Kuleli Askeri Lisesi'nin binası için çarpıcı iddia

15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan tarihi Kuleli Askeri Lisesi ile ilgili İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen'den flaş bir iddia geldi.

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15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan tarihi Kuleli Askeri Lisesi ile ilgili İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen'den flaş bir iddia geldi.

Seymen, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Her şey haraç mezat! Kuleli Askeri Lisesi'nin binası Araplara satılmış. Milli manevi; paraya tahvil edilemeyen hiç bir şeyin kıymeti yok nazarlarında" ifadelerini kullandı.

BAKAN ERSOY'DAN YALANLAMA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kuleli Askeri Lisesinin satıldığına ilişkin iddianın asılsız olduğunu belirtti.

Ersoy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Çengelköy'de bulunan Kuleli Askeri Lisesinin satıldığına ilişkin sosyal medya ve basına yansıyan haberler tamamen asılsızdır. Bakanlığımıza tahsisli olan bölümünde müze yapım çalışmaları devam etmektedir" ifadelerini kullandı.
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