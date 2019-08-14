Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'ın yeni golcüsü İtalya'dan... /14 Ağustos 2019 18:30

Beşiktaş'ın yeni golcüsü İtalya'dan...

Beşiktaş'ta gözler golcü transferine çevrildi. Transfer döneminde Tyler Boyd, Douglas, Victor ve Rebocho ile kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, rotayı bu kez de forvet transferine çevirdi.

SHABER3.COM

Beşiktaş'ta gözler golcü transferine çevrildi. Transfer döneminde Tyler Boyd, Douglas, Victor ve Rebocho ile kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, rotayı bu kez de forvet transferine çevirdi.
 
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda forvet transferi için çalışmalarına başlayan Siyah-Beyazlı yönetim, İtalya Serie A ekibi Sassuolo'nun yıldızı Khouma Babacar'ı ilk sıraya almış durumda.

İtalyan kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Senegalli oyuncu, bu sezon 29 lig maçında 7 gol, 3 asistlik performans sergiledi.


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