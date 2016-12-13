Küçülmüş de büyümüşüz!

Küçülmüş de büyümüş, maşallah!







Türkiye üçüncü çeyrekte yüzde 1.8 küçülmüş!







Sürpriz mi? Değil! Bu kadar kötü giden ekonominin büyüyecek hali yoktu ya…





Esas sürpriz olan aynı zamanda yüzde 19,7 büyümüşüz! Şaşırdınız mı?





Şaşırmazsanız ayıp!





İşte her daim “Cumhuriyet tarihi boyunca yapılmayanları yaptık” dedikleri bu…





Küçülüyorsun ama aslında büyüyorsun… Bir anlamda küçülmüş de büyümüş oluyorsun!





Herkesin şaşıracağını düşünmüş olmalılar ki çıkıp televizyona açıklama yaptılar.





Size bunun nasıl olduğunu açıklamak istiyorum ama inanın anlattıklarından hiçbir şey anlamadım.





Dediklerini sayılarla karşılaştırıyorum, birbirini tutmuyor!





Neyi nereden çıkarmışlar, nasıl hesaplamışlar bilemedim.





Büyüme rakamlarını açıklarken tamamen yeni seriyi kullandıkları için karşılaştırma ihtimalimiz yok.





Önceden kullanılan yöntemle yenisini karşılaştırıyorum, eskisinde yatırımlar gerçekten olduğu gibi durgun görünürken

yeni yöntemle coşmuş görünüyor.





Meğer Türkiye'de gizli gizli yatırım yapılıyormuş ama verilere yansımıyormuş.





Yeni yöntemle bunu keşfetmişler!





Meğer zenginmişiz!





Şöyle bir örnekleme yapayım, bu yıl ilk iki çeyrekte Türkiye yüzde 3,9 büyümüşken yeni yöntemle yüzde 4,5 büyümüş çıkıyor.





2015 yılında da Türkiye'nin büyümesi yüzde 4 iken meğer yüzde 6.1 büyümüşüz!





Çin bile 2015 yılında yüzde 6.9 büyüdü.





Neredeyse onları bile yakalamışız.





2015 yılı için kişi başına milli gelir de 9 bin 257 dolarken bir anda 11 bin 14 dolara yükseltildi.





Yani kişi başı 1757 dolar zenginleşmişiz.





Hemen hesaplayalım;





Doları 3.50 liradan alırsak kişi başı yıllık gelirimiz 38.550 liraya çıkıyor.





Aileyi dört kişiden alırsak karı koca, çoluk çocuk hane başı ortalama yıllık 154.200 lira

kazanıyoruz.





Siz kazanamıyorsanız o sizin ayıbınız!





Valla devlet öyle diyor.





İnanırsanız!





Bu tablodan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'ni en içten dileklerimle tebrik ediyorum.





Önce adaleti bitirdiler sonra kalkınmayı…





Her zamanki gibi katakulli yaparak görüntüyü kurtarma çabasına girdiler.





Kâğıt üstünde kurtardılar da…





Yersen!





Baksanıza hepimiz artık dünden daha zenginiz. Bari çok para bizi şımartmasa…





Murat Muratoğlu /Sözcü



