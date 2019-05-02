Samanyolu Haber /Gündem / Krizin faturası yine halka kesildi: Nisan ayında da enflasyon düşmedi /02 Mayıs 2019 08:49

Krizin faturası yine halka kesildi: Nisan ayında da enflasyon düşmedi

Nisan ayında, geçtiğimiz yılın nisan ayına göre perakende fiyatlar yüzde 19 arttı.

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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Nisan ayı verilerine göre, İstanbul'da fiyatlar yüzde 2.81, toptan fiyatlar da yüzde 2.53 arttı. Aynı dönemde gıda fiyatları yüzde 3.25 yükseldi.

2019 Nisan'ında geçen yılın aynı ayına göre ise perakende fiyatlar yüzde 19,06, toptan fiyatlar yüzde 24,08 arttı.

İTO 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi'nde, Nisan sonunda yıllık artış yüzde 19.06 ve yıllık ortalama artış da yüzde 16.63 olarak belirlendi.

Aynı dönemde, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nde de yıllık artış yüzde 24.08 ve yıllık ortalama artış da yüzde 22.06 olarak gerçekleşti.

GİYİMDE YÜZDE 10 ARTIŞ

Perakende fiyatlar Nisan'da bir önceki aya göre;

- Giyim harcamalarında yüzde 10.09,

- Kültür, Eğitim ve Eğlence harcamalarında yüzde 4.22,

- Gıda harcamalarında yüzde 3.25,

- Ulaştırma ve Haberleşme harcamalarında yüzde 2.37,

- Ev Eşyası harcamalarında yüzde 1.72,

- Sağlık ve Kişisel Bakım harcamalarında yüzde 1.71,

- Konut harcamalarında yüzde 0.51 yükseldi.

- Diğer Harcamalar grubunda ise fiyatlar değişmedi.

TOPTAN FİYATLARDA ARTIŞ ORANLARI

Aynı ayda toptan fiyatlar ise aylık bazda;

- Madenler grubunda yüzde 6.78,

- Gıda maddeleri grubunda yüzde 3.80,

- İnşaat malzemeleri grubunda yüzde 3.43,

- Kimyevi maddeler grubunda yüzde 2.05,

- Yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1.20,

- İşlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0.01 arttı.
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