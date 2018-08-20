Krizde siparişler iptal edildi, lüks araçlar gümrükten döndü

ABD'de üretilen modeller için önce yüzde 60 sonra yüzde 120 olarak uygulanan ek vergiler en çok BMW 'nin lüks modelleri ve Tesla'yı etkiliyor.

Habertürk'ün haberine göre, Borusan Oto tarafından ithal edilen BMW'nin X3, X4, X5 ve X6 modellerinde yüksek vergiler yüzünden fiyatlar 2.5 milyon TL seviyesine kadar çıkınca siparişler iptal edilip, ithalat da durduruldu.





Aynı şekilde son zamanlarda Türkiye'de rağbet görmeye başlayan ABD menşeli elektrikli araç Tesla'da da yeni siparişler durdu, verilmiş siparişler ise gümrükten çekilmeden geri yollandı.





FORD VE JEEP SAKİN





ABD'de üretilip ülkemiz pazarına sunulan Ford ve Jeep'in lüks modellerindeyse adetler çok düşük ve stok bulunduğu için bir hareketlilik yaşanmıyor.





İHRACAT SORUNSUZ YÜRÜYOR





Öte yandan Türkiye'de üretilip Toyota, Ford ve Fiat'ın ABD'ye önemli miktarda ihracatı bulunuyor. Geçtiğimiz yıl ABD'ye 1.4 milyar dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştiren sektörün temsilcileri, ABD'nin Türkiye'den ithal edilen otomobile ek vergi koymasını beklemediklerini bu nedenle ihracatta büyük bir düşüş öngörmediklerini açıkladılar.