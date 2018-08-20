Samanyolu Haber /Gündem / Krizde siparişler iptal edildi, lüks araçlar gümrükten döndü /20 Ağustos 2018 13:18

Krizde siparişler iptal edildi, lüks araçlar gümrükten döndü

ABD ile yaşanan krizde uygulamaya koyulan ek vergiler otomotivde etkisini göstermeye başladı. BMW'nin X modellerinde yüksek vergiler yüzünden fiyatlar 2.5 milyon TL'ye çıktı, siparişler iptal edilip ithalat da durduruldu.

SHABER3.COM

ABD'de üretilen modeller için önce yüzde 60 sonra yüzde 120 olarak uygulanan ek vergiler en çok BMW 'nin lüks modelleri ve Tesla'yı etkiliyor.
Habertürk'ün haberine göre, Borusan Oto tarafından ithal edilen BMW'nin X3, X4, X5 ve X6 modellerinde yüksek vergiler yüzünden fiyatlar 2.5 milyon TL seviyesine kadar çıkınca siparişler iptal edilip, ithalat da durduruldu.

Aynı şekilde son zamanlarda Türkiye'de rağbet görmeye başlayan ABD menşeli elektrikli araç Tesla'da da yeni siparişler durdu, verilmiş siparişler ise gümrükten çekilmeden geri yollandı.

FORD VE JEEP SAKİN

ABD'de üretilip ülkemiz pazarına sunulan Ford ve Jeep'in lüks modellerindeyse adetler çok düşük ve stok bulunduğu için bir hareketlilik yaşanmıyor.

İHRACAT SORUNSUZ YÜRÜYOR

Öte yandan Türkiye'de üretilip Toyota, Ford ve Fiat'ın ABD'ye önemli miktarda ihracatı bulunuyor. Geçtiğimiz yıl ABD'ye 1.4 milyar dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştiren sektörün temsilcileri, ABD'nin Türkiye'den ithal edilen otomobile ek vergi koymasını beklemediklerini bu nedenle ihracatta büyük bir düşüş öngörmediklerini açıkladılar.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Krizde siparişler iptal edildi, lüks araçlar gümrükten... Sonraki Haber >>

Allah'ın yardımı ve Sihirbaz cellat

Allah'ın yardımı ve Sihirbaz cellat

Hindistan'da sel felaketi

Hindistan'da sel felaketi

Yeni nesil F-35 ve F-22 uçaklarından it dalaşı

Yeni nesil F-35 ve F-22 uçaklarından it dalaşı

Ahireti unutanlar her şeyi yapar

Ahireti unutanlar her şeyi yapar

Parkta gezinen çocuğun üzerine yıldırım düştü!

Parkta gezinen çocuğun üzerine yıldırım düştü!

Dolardaki hareketlilik tekstilcileri vurdu

Dolardaki hareketlilik tekstilcileri vurdu

Küçük kuş, zehirli yılanı önce avladı, sonra da yedi

Küçük kuş, zehirli yılanı önce avladı, sonra da yedi

Trump'tan yeni Türkiye açıklaması: Oturup hazmedecek değiliz

Trump'tan yeni Türkiye açıklaması: Oturup hazmedecek değiliz

İşte Şeytan'ın en önemli aldatması

İşte Şeytan'ın en önemli aldatması

Ekonomik krizden çıkmamız neden uzun sürecek?

Ekonomik krizden çıkmamız neden uzun sürecek?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:48:12