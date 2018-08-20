AKP'de Vekil olamayanlara 'bürokratlık' tesellisi





24 Haziran genel seçimlerinde AKP'den milletvekili adayı gösterilmeyenlere, aday olup da seçilemeyenlere devlet kadrolarında çeşitli görevler verilerek 'gönül alınmaya' çalışılıyor.





Cumhuriyet Gazetesi'nden Mustafa Çakır'ın haberine göre, Tarım ve Orman Bakanlığı'nda 10 genel müdür görevden alındı ve 22 üst düzey atama gerçekleştirildi. Bu atamalar arasında AKP milletvekili aday adayları ve eski bir bakanın abisi de bulunuyor.





Cumhurbaşkanının hemen her kurumla ilgili karar mekanizmasındaki tek isim olmasının ardından, bayram öncesi Tarım ve Orman Bakanlığı'nda aralarında Devlet Su İşleri (DSİ), Meteoroloji, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile TİGEM’in de bulunduğu 10 genel müdür görevden alındı ve bazı kadrolara 22 üst düzey atama gerçekleştirildi.





Erdoğan'ın imzaladığı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girerken, görevden alınan genel müdürler şöyle sıralandı.





"DSİ Müdürü Murat Acu, Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş, Havyancılık Genel Müdürü Muhittin Eyimaya, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Durali Koçak, Tarım Reformu Genel Müdürü Abdullah Burak Keser, Su Yönetimi Genel Müdürü Bülent Selek, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Mehmet Mustafa Gözükara, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş, TMO Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kemaloğlu, TİGEM Genel Müdürü İsmail Şanlı.





Görevden almalarla boşalan koltuklara ise, yeni isimler atandı. O isimler şöyle sıralandı:





DSİ Genel Müdürlüğü’ne genel müdür yardımcısı Mevlüt Aydın, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne Tarım ve Orman Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Volkan Mutlu Coşkun, Hayvancılık Genel Müdürlüğü’ne İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Zekeriyya Erdurmuş, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’ne aynı yerde genel müdür yardımcısı olan Mustafa Altuğ Atalay atandı. Atalay daha önce AKP'den hem Kütahya milletvekili aday adayı, hem de Kütahya belediye başkanlığı için aday adayı olmuştu.





Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’ne Tarım ve Orman Bakanlığı müsteşar yardımcısı Hasan Özlü atandı. Özlü aynı zamanda eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün de abisi.





Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’ne Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fuat Fikret Aktaş getirildi. Aktaş daha önce AKP'den Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı olmuştu. Aktaş, yine AKP'den milletvekilliği aday adaylığı için de başvurmuştu. Strateji Geliştirme Başkanlığı’na Oruç Baba İnan atandı. 2000 yılı ÖSS birincisi olan İnan, son seçimlerde AKP'den milletvekili aday adayı olmuştu.