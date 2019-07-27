Kriz yok diyenlere: DSİ projelerinin %95'i durdu



Euronews Türkçe'nin edindiği bilgilere göre 2019 yılına ait toplam 1,5 milyar TL'ye yakın tutardaki işlerin neredeyse yüzde 95'i tasfiye, devir ve süre kapsamında.





Toplam 1159 iş içerisinden 1067 tanesi durmuş vaziyette ve parasını alamayan çok sayıda müteahhidin zarar içerisinde olduğu belirtiliyor. Edinilen bilgiye göre yüklenici firmalarda endişe söz konusu.





Kaynak olmadığı için yeni iş ihalelerinin de yapılamadığı öğrenilirken Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kuruma "Devlette kaynak sıkıntısı var, bunları ya çalıştıracaksınız ya da fesh edeceksiniz." şeklinde sözlü talimat geldiği iddia ediliyor.





DSİ iddialara yanıt vermedi







Euronews Türkçe iddialara ilişkin olarak DSİ yetkilileri ile iletişime geçti ancak belirlenen süre içerisinde bir geri dönüş alınamadı.



