Samanyolu Haber /Eğitim / 11 Üniversiteye rektör atandı /27 Temmuz 2019 14:09

11 Üniversiteye rektör atandı

Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine seçilme ve Rektör atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Karara göre YÖK üyeliğine, Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Rahmi Er yeniden atandı.

11 REKTÖR’ÜN ATAMA KARARI YAYIMLANDI

Rektör atamaları ise şöyle gerçekleşti:

Prof. Dr. Mahmut Ak; İstanbul Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Ahmet Ataç; Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Ali Akdoğan; Ordu Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı; Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Yılmaz Can; Giresun Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Kazım Uysal; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Cevdet Erdöl; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Nihat Dalgın; Sinop Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Çağrı Erhan; Altınbaş Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Hazim Tamer Dodurga; İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü ve Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer’in ise Yaşar Üniversitesi Rektörü olarak atanmasına karar verildi.


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