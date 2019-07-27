11 Üniversiteye rektör atandı

Karara göre YÖK üyeliğine, Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Rahmi Er yeniden atandı.







11 REKTÖR’ÜN ATAMA KARARI YAYIMLANDI





Rektör atamaları ise şöyle gerçekleşti:





Prof. Dr. Mahmut Ak; İstanbul Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Ahmet Ataç; Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Ali Akdoğan; Ordu Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı; Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Yılmaz Can; Giresun Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Kazım Uysal; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Cevdet Erdöl; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Nihat Dalgın; Sinop Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Çağrı Erhan; Altınbaş Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Hazim Tamer Dodurga; İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü ve Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer’in ise Yaşar Üniversitesi Rektörü olarak atanmasına karar verildi.







