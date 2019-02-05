Kriz özel okulları da vurdu, teminat dönemi başladı

Ekonomik kriz özel okulları da etkiledi. Kapanan, konkordato ilan eden okul sayısı artıyor. Bu durumla karşı karşıya kalan okullardaki öğrenci, öğretmen ve veli mağduriyetini en aza indirmek isteyen Milli Eğitim Bakanlığı, okul açmak isteyenlere “teminat şartı” getirdi. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, “ekonomik daralma var, okullar da bundan kendilerine düşen payı alıyor. Bir okul kapandığı zaman öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için yeni açılacak okullardan teminat isteyeceğiz’’ dedi.









Sürdürülebilir olmalı...

Özel Okullar Derneği’nce Antalya’da düzenlenen eğitim sempozyumunda görüştüğümüz Yıldız, özel öğretimin payının yüzde 8.3’e ulaştığını belirterek şöyle devam etti:

“Bu oran önemli ama bunun sürdürebilir ve sağlam olması gerekir. Birkaç kapanma olayı var. Kamuoyunda şöyle bir endişe var: Kapanmalar devam edecek mi? Kapanan okullardaki öğrenciler ve öğretmenler ne olacak? Bir okulun kapanması herhangi bir kurumun kapanması gibi değil. Tek bir okulun bile kapanması canımızı acıtıyor, tedbir almamız gerekiyor. Bir okul kapandığı zaman öğrencilerimizin mağduriyet yaşamasını istemiyoruz.





Teminatı yeni açılan kurumlardan isteyeceğiz. Amacımız kapanmak durumunda olan kurumlardaki süreci kayyım vasıtasıyla tamamlamak. O yıl eğitimin kesintiye uğramadan devam etmesi için biz devreye girmiş olacağız. Veli ve öğrenciyi korumak istiyoruz, kurum sahipleriyle de görüştük. Sektöre giriş daha kontrollü olacak.”





Kontenjan esas alınacak

Yıldız, “teminat miktarı ne kadar olacak’’ sorusuna da “Bankada nakit bloke para gösterilebilir. Miktar okul türüne ve kontenjana göre değişir. 100 öğrencili okulun teminatı ile 500 öğrencili okulun farklı olur. Teminat belirlemede kontenjan esas alınacak. Teminat olarak gayrimenkul de gösterilebilir” yanıtını verdi.





Kapanan temel liselerde “öğrenci teşviki’’nin geri alınmayacağını da söyleyen Yıldız, özel öğretim kurslarının kapanmasının ardından eşzamanlı olarak alınacak hukuki düzenlemelerle kaçak kurslar için ağırlaştırılmış yaptırımlar geleceğini de anlattı.

Yıldız, “Resmi boyutu olmayan, bakanlıktan onay almamış, ‘merdiven altı’ olarak tanımlanan ruhsatsız kurumlarla ilgili hukuki altyapısı hazırlanarak çok etkin denetim sistemi uygulanacak. Çok ciddi tedbirler alınıyor, çok ağır cezalar gelecek. Kimseye göz açtırmayacağız. Velilere de, ‘kamunun bu anlamdaki düzenlemelerine, uygulamalarına destek verin, güvenilmeyen, emin olmayan, resmiyeti bulunmayan yerler tehlikeli, çocuğunuzu göndermeyin’ diyoruz’’ diye konuştu.