Samanyolu Haber /Gündem / HDP’li vekile 'Genel Başkana tepki göstermedin' fezlekesi /05 Şubat 2019 12:38

HDP’li vekile 'Genel Başkana tepki göstermedin' fezlekesi

Hakkında fezleke hazırlanan Ömer Faruk Gergerlioğlu: Savcı bir vekil olarak tepkisiz kalmamı suç saymış. Gülsek mi ağlasak mı?

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında, dokunulmazlığın kaldırılması talebiyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan soruşturma fezlekesinde, gerekçe olarak Eş Genel Başkan Pervin Buldan’ın yaptığı konuşmaya “tepki göstermediği” gösterildi.  

Gergerlioğlu’na, Buldan’ın HDP’nin  27-28 Ekim 2018 tarihlerinde  Diyarbakır’ın Sur ilçesinde Demir Otel’de düzenlediği, “Ortadoğu Krizi ve Demokratik Ulus Çözümü” adlı konferansta “…. Barış ve müzakere süreci bir kez daha başlamalı Sayın Öcalan üzerindeki tecrit bir an önce kaldırılmalı ve Sayın Öcalan bu sürece dahil edilmelidir”, “… Bizler tüm kimlikler, inançlar, mezhepler bir kez daha direneceğiz ve direnmeyi büyüteceğiz”,  “ …özellikle İmralı’da Sayın Öcalan üzerindeki tecridin bir an önce kaldırılması ve Sayın Öcalan ile birlikte başlayacak olan yeni dönemin, yeni bir sürecin başlamasına ve yayılmasına hep birlikte katkı sunacağımıza olan inancımızı belirtiyor…” şeklinde yaptığı konuşmaya tepki göstermediği gerekçesiyle “örgüt propagandasını yapmak” iddiasıyla fezleke hazırlandı.

‘SAVCI BİR VEKİL OLARAK TEPKİSİZ KALMAMI SUÇ SAYDI’

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığı habere göre konuya ilişkin açıklama yapan Gergerlioğlu, hakkında hazırlanan fezlekenin dünya hukuk tarihine “kara bir leke” olarak geçeceğini belirterek, “Fezlekenin konusu, Türkiye’de hukukun şu anda ne halde olduğunu gösteren bir garabet. Diyarbakır’da halka açık bir toplantıda Pervin Buldan Başkanımızın sarf ettiği sözler, tecride karşı sarf ettiği sözlerden dolayı hakkımda bir fezleke hazırlanmış; ancak burada garip olan benim salonda kullandığım tek bir kelime yok. Sadece Pervin Buldan Başkanımızı dinlemekmiş suçumuz. Savcı Pervin Buldan’ın konuşmalarına bir milletvekili olarak tepkisiz kalmamı ‘terör örgütü propagandası’ olarak nitelemiş. Bu durum fezlekenin siyasi saiklerle hazırlanmış olduğunu göstermekte ve bu garabete gülsek mi ağlasak mı diyeceğimiz boyutta ancak tüm ülke adına son derece üzücü bir tabloyu gösteriyor” diye tepki gösterdi.” 
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