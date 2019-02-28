Kriz derinleşiyor: Türkiye yüzde 2 küçülecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “Enflasyon hedeflediğimiz seviyeye doğru geriliyor.” sözlerinin mürekkebi kurumadan “yatırımcıların akıl hocası” diye nitelenen Moody’s tam aksine bir açıklama yaptı.





Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’e göre enflasyon (20189 yılı ocak ayı itibarıyla yüzde 20,3) yüksek seviyelerde kalacak ve Türkiye 2019 yılında yüzde 2 küçülecek.





ENFLASYONDA HIZLI DÜŞÜŞ BEKLEMEYİN





Moodys, enflasyondaki düşüşte piyasadaki durgunluğun etkili olduğunun altını çizdi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu, “Enflasyonda hızlı bir düşüş beklenmiyor.” değerlendirmesinde bulundu.





Moody’s “2019-2020 Makro Ekonomik Görünüm” güncelleme raporunda cari açığın azalmasının sebebine de yer verdi. Buna göre ithalatın sert düşmesine ve petrol fiyatları düştüğü için cari açık da tabii olarak 27,6 milyar dolara indi.





Raporda yer verilen iki yıllık tahminlere göre dünya ekonomisi 2019 yılında ve 2020’nin başlarında zayıflamaya devam edecek.





FED BİR YA DA İKİ KEZ FAİZ ARTIRACAK





Raporda ABD Merkez Bankası Fed’in politika faizini bu yıl içerisinde üç veya dört kez değil, sadece bir veya iki kez artırmasının beklendiğine işaret edildi. Moody’s, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) ise mevduat ve yeniden finansman faizlerini bu yılın ikinci yarısı yerine 2020 yılında yükselteceği tahminine yer verdi.





Küresel ekonominin geçen yılın son çeyreğinde dikkate değer şekilde zayıfladığı belirtilen raporda, 2019 yılı ve 2020 yılının başlarında da zayıflamanın devam etmesinin beklendiği ifade edildi.





G-20 ORTALAMA BÜYÜME YÜZDE 3,2





Raporda, G-20 ekonomilerinin geçen yıl kaydettiği ortalama yüzde 3,2 seviyesindeki büyümenin ardından, bu yıl sonunda yüzde 2,9, gelecek yıl ise yüzde 2,8 seviyesinde büyümesinin beklendiği ifade edildi.





Moody’s, “Bazı gelişmekte olan ekonomilerde büyüme zayıflığını korurken, gelişmiş ekonomilerde ekonomik büyüme potansiyel seviyelerine doğru ılımlı yavaşlayacak.” ifadesine yer verdi.





Çin’de önümüzdeki dönemde ekonomik büyümenin son "birkaç on yıllık" dönemin en yavaş seviyelerine gerileyebileceğine işaret edilen raporda, Türkiye ve Arjantin’de ise resesyonun görülebileceği vurgulandı.





MOODY’S’İN 2019 VE 2020 YILLARI İÇİN BÜYÜME TAHMİNLERİ:





ABD

2019: Yüzde 2,5

2020: Yüzde 1,7





EURO BÖLGESİ

2019: Yüzde 1,6

2020: Yüzde 1,5





ALMANYA

2019: Yüzde 1,5

2020: Yüzde 1,3





ÇİN

2019: Yüzde 6,0

2020: Yüzde 6,0





ARJANTİN:

2019: -Yüzde 1,5

2020: Yüzde 1,5





TÜRKİYE

2019: -Yüzde 2,0

2020: Yüzde 3,0



