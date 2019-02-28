13 bankanın genel müdürü BDDK'da: Seçime kadar kredi musluklarını açın

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti ekonomik kriz yüzünden halk desteğinin azaldığını gördükçe bankalara yükleniyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank gibi üç kamu bankası futbol kulüplerinin ve kredi kartı kullanıcılarının batıklarını kurtarmak için seferber edilmişti.



Şimdi de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) üzerinden 13 özel bankanın genel müdürüne “Seçime kadar kredileri artırın.” ultimatomu verildi.

O İDDİAYI ESKİ BİR BANKACI KALEME ALDI

Deutsche Welle Türkçe yazarı Uğur Gürses’in bankacılık kaynaklarına atıf yaptığı makalesinde BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben’in geçen hafta 13 özel bankanın genel müdürlerini acilen Ankara’ya çağırdığını belirtti. Akben, genel müdürlere, “Yıllık yüzde 15'lik bir kredi büyümesi yapın.” talimatı verdi.

Gürses, “31 Mart seçimi öncesinde Ankara ekonomideki kurumları kullanarak dört bir kanaldan piyasa oyuncularına baskı yapıyor.” ifadelerini kullandı.

YABANCI BANKALAR ORALI BİLE OLMADI

Serbest piyasa ekonomisine aykırı biçimde bankalar üzerinde düzenleyici otoritenin baskısı ile ticari kararlar alınmasını “manidar” bulan Gürses, “Buna karşı durabilenlerin kimi yabancı bankalar olduğu ifade edilirken, banka yabancı olsa bile Türk yöneticilerin bu baskıyı hissettiği çeşitli kaynaklarca ifade ediliyor.” tespitinde bulundu.

Gürses talimatlara uymayan banka idarecilerinin görevden alındığına da işaret etti. “Genel müdür yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi seviyesinde yöneticinin Ankara'dan gelen işaretle görevlerinden ayrılmak zorunda kaldıkları anlatılıyor.” diyen Gürses, son dönemde 10’a yakın ismin görevine son verildiğini aktardı.





ÖZEL VE YABANCI SERMAYELİ BANKALAR MUSLUĞU KISTI

Bankacılık sisteminde krediler ağustos ayından bu yana küçülüyor. Son 4-5 haftalık dönemdeki kredi büyümesinin ivmesi ise kamu bankalarından geliyor.

Yılbaşından 15 Şubat tarihine kadar 45 günlük sürede bankacılık sisteminin toplam kredileri 12 milyar TL artarken, kamu bankalarındaki artış 18 milyar TL oldu.

Yabancı ve özel bankalarda toplam 6,7 milyar TL tutarında bir kredi düşüşü yaşandığı için toplam krediler sadece kamu bankaları kaynaklı artmış oldu.



