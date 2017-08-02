Kritik Yüksek Askeri Şura toplanıyor

Yüksek Askeri Şura toplanıyor





Genelkurmay Başkanlığı Karargahı’ndaki ‘Çakmak Salonu’nda yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısı darbe girişimi sonrasında yapısında değişikliğe gidilerek Çankaya Köşkü’nde yapılmaya başlandı. 15 Temmuz sonrası ilk toplantı Başbakan Yıldırım başkanlığında 28 Temmuz 2016’da düzenlendi. İkinci toplantı ise yine Yıldırım Başkanlığında 23 Ağustos 2016’da gerçekleşti.





Çankaya Köşkü’nde Başbakan Yıldırım başkanlığında bugün yapılacak toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcıları Bekir Bozdağ, Mehmet Şimşek, Fikri Işık, Recep Akdağ ve Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal katılacak.







