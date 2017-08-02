Samanyolu Haber /Gündem / Kritik Yüksek Askeri Şura toplanıyor /02 Ağustos 2017 11:28

Kritik Yüksek Askeri Şura toplanıyor

Yüksek Askeri Şura, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında olağan toplantısını bugün Çankaya Köşkü'nde yapacak. Hükümetin tercihine göre Genelkurmay Başkanı ile Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı açısından sürprizler yaşanabileceği belirtiliyor. Komutanlar değişebileceği gibi, göreve devam kararı da alınabilecek. Şura üyeleri toplantı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti. Başbakan Binali Yıldırım, saygı duruşu esnasında Fatiha okudu.

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Yüksek Askeri Şura toplanıyor

Genelkurmay Başkanlığı Karargahı’ndaki ‘Çakmak Salonu’nda yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısı darbe girişimi sonrasında yapısında değişikliğe gidilerek Çankaya Köşkü’nde yapılmaya başlandı. 15 Temmuz sonrası ilk toplantı Başbakan Yıldırım başkanlığında 28 Temmuz 2016’da düzenlendi. İkinci toplantı ise yine Yıldırım Başkanlığında 23 Ağustos 2016’da gerçekleşti.

Çankaya Köşkü’nde Başbakan Yıldırım başkanlığında bugün yapılacak toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcıları Bekir Bozdağ, Mehmet Şimşek, Fikri Işık, Recep Akdağ ve Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal katılacak.


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