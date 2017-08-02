Samanyolu Haber /Gündem / Marmaris'te tekne battı, 3 kişi kayıp /02 Ağustos 2017 11:26

Marmaris'te tekne battı, 3 kişi kayıp

Muğla'nın Marmaris ilçesi, Bozburun Mahallesi açıklarında tekne battı.

SHABER3.COM

Muğla'nın Marmaris ilçesi, Bozburun Mahallesi açıklarında motoryat battı.

Teknede 11 kişinin bulunduğu ifade edilirken 8 kişi Sahil Güvenlik botuna alındı, 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. 
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