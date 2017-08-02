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Marmaris'te tekne battı, 3 kişi kayıp
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02 Ağustos 2017 11:26
Marmaris'te tekne battı, 3 kişi kayıp
Muğla'nın Marmaris ilçesi, Bozburun Mahallesi açıklarında tekne battı.
SHABER3.COM
Muğla'nın Marmaris ilçesi, Bozburun Mahallesi açıklarında motoryat battı.
Teknede 11 kişinin bulunduğu ifade edilirken 8 kişi Sahil Güvenlik botuna alındı, 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
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