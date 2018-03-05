AKP'nin baskılarına HSK da dayanamadı... Atama töreni iptal

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "AKP'nin yargıda kadrolaşma sevdası, yargı kurumlarını işlemez hale getiriyor. AKP ilçe başkanı avukatların hakim yapılmak istenmesine HSK'dan da itirazlar gelince, atama törenini iptal etmek zorunda kaldılar" dedi.



AKP'nin her kurumda kadrolaşma sevdası sürüyor. Bunun son örneği ise CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın 2017 yılının Nisan ayında gündeme getirdiği "AKP'li avukatlar hakim yapılıyor. AKP'li onlarca avukat, hakim olarak atanıyor" iddiasıydı. CHP'li Yarkadaş'ın gündeme getirdiği bu iddia tartışma yaratmış ve ana muhalefet partisi, konuyu gensoru haline getirmişti.



ATAMA TÖRENİ İPTAL EDİLDİ



CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, yargıdaki 'AKP'li hakim krizi'nde bugün yeni bir gelişme yaşandığını açıkladı. Yarkadaş, "5 Mart günü, yeni hakimlerin kura çekimi ve atamaları yapılacaktı. Ancak HSK, geçen yıl gündeme getirdiğim AKP'nin birçok yöneticisinin hakim olarak atanmasını uygun görmemiş. Atama töreni bu yüzden iptal edildi" dedi.



Yarkadaş şöyle konuştu:



"Kamuoyu hatırlayacaktır... Geçen yılın ortalarında, AKP'li partizan avukatların 40 saniye süren mülakatlarla hakimlik sınavını geçtiklerini ortaya çıkarmıştım. Ve büyük bir tartışma yaşanmıştı. AKP tepkilere rağmen, il ve ilçe yöneticileri ile kadın kolları üyelerini hakim olarak atamakta direnmişti. Ve bu kişiler, stajyer hakim olarak kursa alındı. Bu kişilerin atamaları 5 Mart'ta gerçekleşecekti. Hatta HSK bunu internet sitesinden de duyurdu. Ancak HSK'da bazı üyeler, 'Partizan hakim olmaz, bu kişiler bir partiyle özdeşleşmiştir' tartışması çıkmış. Atamalar da bu yüzden iptal edilmiş."



CHP'li vekil sözlerine şöyle devam etti:



"Edindiğim bilgiye göre, hakim yapılmak istenen AKP yöneticisi elli kişiye itiraz var HSK içinden... AKP de bu kişileri ısrarla hakim olarak atamak istiyor. Atamalar bu yüzden kilitlendi. Şu an HSK ve AKP arasında görüşmeler sürüyor... Konuyla hiç ilgisi olmayan hakimler de bu yüzden görev yerine gidemiyor. AKP'nin 'partizan yargı' dayatması, bu örnekte de görüldüğü üzere adalet dağıtacak olan kurumları işlemez hale getiriyor."



TBMM'YE TAŞIDI



Yarkadaş, HSK ve Adalet Bakanlığı'nın 5 Mart'ta yapılacağı resmi olarak ilan edilen atama töreninin neden iptal edildiğini açıklaması gerektiğini de söyledi. Yarkadaş, konuyu TBMM'ye taşıdığını, hem soru hem de araştırma önergesi verdiğini açıkladı.