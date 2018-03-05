Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin baskılarına HSK da dayanamadı... Atama töreni iptal /05 Mart 2018 14:09

AKP'nin baskılarına HSK da dayanamadı... Atama töreni iptal

AKP kendi yöneticilerini hakim yapmak için HSK'ya fazla baskı yapınca tartışma çıktı...

SHABER3.COM

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "AKP'nin yargıda kadrolaşma sevdası, yargı kurumlarını işlemez hale getiriyor. AKP ilçe başkanı avukatların hakim yapılmak istenmesine HSK'dan da itirazlar gelince, atama törenini iptal etmek zorunda kaldılar" dedi.

 AKP'nin her kurumda kadrolaşma sevdası sürüyor. Bunun son örneği ise CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın 2017 yılının Nisan ayında gündeme getirdiği "AKP'li avukatlar hakim yapılıyor. AKP'li onlarca avukat, hakim olarak atanıyor" iddiasıydı. CHP'li Yarkadaş'ın gündeme getirdiği bu iddia tartışma yaratmış ve ana muhalefet partisi, konuyu gensoru haline getirmişti.

 ATAMA TÖRENİ İPTAL EDİLDİ

 CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, yargıdaki 'AKP'li hakim krizi'nde bugün yeni bir gelişme yaşandığını açıkladı. Yarkadaş, "5 Mart günü, yeni hakimlerin kura çekimi ve atamaları yapılacaktı. Ancak HSK, geçen yıl gündeme getirdiğim AKP'nin birçok yöneticisinin hakim olarak atanmasını uygun görmemiş. Atama töreni bu yüzden iptal edildi" dedi.

 Yarkadaş şöyle konuştu:

 "Kamuoyu hatırlayacaktır... Geçen yılın ortalarında, AKP'li partizan avukatların 40 saniye süren mülakatlarla hakimlik sınavını geçtiklerini ortaya çıkarmıştım. Ve büyük bir tartışma yaşanmıştı. AKP tepkilere rağmen, il ve ilçe yöneticileri ile kadın kolları üyelerini hakim olarak atamakta direnmişti. Ve bu kişiler, stajyer hakim olarak kursa alındı. Bu kişilerin atamaları 5 Mart'ta gerçekleşecekti. Hatta HSK bunu internet sitesinden de duyurdu. Ancak HSK'da bazı üyeler, 'Partizan hakim olmaz, bu kişiler bir partiyle özdeşleşmiştir' tartışması çıkmış. Atamalar da bu yüzden iptal edilmiş."

 CHP'li vekil sözlerine şöyle devam etti:

 "Edindiğim bilgiye göre, hakim yapılmak istenen AKP yöneticisi elli kişiye itiraz var HSK içinden... AKP de bu kişileri ısrarla hakim olarak atamak istiyor. Atamalar bu yüzden kilitlendi. Şu an HSK ve AKP arasında görüşmeler sürüyor... Konuyla hiç ilgisi olmayan hakimler de bu yüzden görev yerine gidemiyor. AKP'nin 'partizan yargı' dayatması, bu örnekte de görüldüğü üzere adalet dağıtacak olan kurumları işlemez hale getiriyor."

 TBMM'YE TAŞIDI

 Yarkadaş, HSK ve Adalet Bakanlığı'nın 5 Mart'ta yapılacağı resmi olarak ilan edilen atama töreninin neden iptal edildiğini açıklaması gerektiğini de söyledi. Yarkadaş, konuyu TBMM'ye taşıdığını, hem soru hem de araştırma önergesi verdiğini açıkladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'nin baskılarına HSK da dayanamadı... Atama töreni iptal Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:16:22