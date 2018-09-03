Samanyolu Haber /Dünya / Kripto para teknolojisi üniversite müfredatlarına girdi /03 Eylül 2018 12:20

Kripto para teknolojisi üniversite müfredatlarına girdi

Başta finans sektörü olmak üzere ekonomi dünyasının ne önemli gündemlerinden biri haline gelen blockchain teknolojisi, hızla dünyanın en iyi üniversitelerinin de gündemine giriyor.

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Blockchain Türkiye Platformu’nda yer alan habere göre, Coinbase tarafından derlenen veriler, dünyanın en iyi üniversitelerinin yüzde 42’sinde blockchainin müfredata girdiğini gösteriyor.

Blockchain dersi sunan en iyi 10 üniversitenin sekizinin ABD’de bulunduğuna dikkat çeken araştırmaya göre listenin ilk sırasında, dağıtık defter teknolojilerine ilişkin 10 ayrı kurs içeriğiyle Stanford Üniversitesi bulunuyor. Cornell Üniversitesi dokuz, Pensilvanya Üniversitesi ise altı farklı blockchain dersi veriyor. İlk 10 sıralamasında ABD dışındaki okullar ise beş ders veren Singapur Ulusal Üniversitesi ile üç blockchain dersi bulunan İsviçre Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü olarak gösteriliyor.

Blockchain üzerine verilen dersler sadece bilgisayar bilimleriyle sınırlı değil. Antropolojiden finansa kadar geniş bir yelpazede blockchain alanında eğitim sağlanıyor. Farklı disiplinlerde verilen bu eğitimler özellikle blockchainin uygulama havuzunun genişliğini gösteriyor. 2014 yılında New York Üniversitesi’nin işletme okulu Stern, David Yermack desteğiyle bir kripto para kursu başlatmıştı. Aradan geçen dört yılda dağıtık defter teknolojilerinin akademi dünyasında gördüğü kabul de hızla arttı. Aynı New York Üniversitesi bugün iki kripto para ve blockchain kursu veriyor.

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