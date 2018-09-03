Ege'de bot alabora oldu... Hamile anne tutuklandı, baba gözaltında, Minik Ekrem yoğun bakımda

Ege Denizi’nde, Ayvalık’tan Midilli Adası’na önceki gün yasa dışı yollardan geçmek isterken alabora olan ve Karabulut ailesini taşıyan bota ulaşıldı. Bottaki baba Erol Karabulut’la birlikte anne Gülistan Karabulut ve 3 yaşındaki Ekrem Karabulut kurtarıldı.





Jandarma Erol Karabulut’la birlikte 8 aylık hamile Gülistan Karabulut’u gözaltına alırken 3 yaşındaki Ekrem Karabulut hastanede yoğunu bakıma alındı.





Ege Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi veren Ekrem Karabulut’un annesine ve babasına ihtiyacı olduğunu söyleyen yakınları sosyal medya üzerinden seslerini duyurmaya çalışıyor.





‘YİNE EGE, YİNE BATAN BOT, YİNE…’





Karabulut ailesinin dramını paylaştığı tweet’le duyuran HDP Kocaeli Milletvekili ve insan hakları aktivisti yazar Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Yine Ege, yine batan bot, yine..!” diyerek şu bilgileri verdi:

“Ayvalık’tan karşıya geçmek üzere iken aileyi taşıyan bot batıyor. Jandarma kurtarıyor aileyi ve gözaltına alıyor hemen. 3 Yaşındaki Ekrem yogun bakımda 8 aylık hamile Gülistan Hanım dün tutuklanmış. Eşi Erol Bey Balıkesir Ayvalık’ta gözaltında.”