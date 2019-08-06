Samanyolu Haber /Gündem / Rusya duyurdu, vizesiz seyahat başlıyor /06 Ağustos 2019 23:54

Rusya duyurdu, vizesiz seyahat başlıyor

Putin, Türk vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırma talimatını 25 Temmuz’da vermişti.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hizmet ve hususi pasaporta sahip Türk vatandaşlarının Rusya'ya girişi için vize ve görevlendirme şartı aranması uygulamasına 25 Temmuz’da imzaladığı bir kararnameyle son verirken vizesiz seyahatin ne zaman başlayacağı da belli oldu.

Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu, vizesiz seyahat uygulamasının hizmet ve hususi pasaport sahipleri ile uluslararası taşımacılık yapan profesyonel şoförler için yarından (07 Ağustos 2019) itibaren başlayacağını duyurdu.

Rusya İstanbul Başkonsolosluğu’nun yaptığı açıklamaya göre hizmet pasaportu ve hususi pasaport hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile uluslararası taşımacılık yapan profesyonel şoförler yarından itibaren, giriş tarihini müteakip 30 gün süreyle Rusya'ya vizesiz seyahat edebilecekler. Rusya İstanbul Başkonsolosluğu’nun konuyla ilgili duyurusu şöyle: 

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’nın 25.07.2019 tarih ve 357 sayılı kararı uyarınca, hizmet pasaportu ve hususi pasaport hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile uluslararası taşımacılık yapan profesyonel şoförler 07.08.2019 tarihinden itibaren, giriş tarihini müteakip 30 gün süreyle vizesiz seyahat edebileceklerdir. Bununla birlikte, ikamet süresi her 180 gün içinde 90 günü aşmayacaktır.

(Independent Türkçe)

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